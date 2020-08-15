《想見你》主題曲與《呼吸有害》　6首同時推國語廣東話版的好歌

每種語言，各有語感。同一樣的旋律，配上不同的語言，往往會營造出不一樣的氣氛與想像。華語音樂大致可分成「國語音樂」和「粵語音樂」兩大類，偶爾創作人或會以「一曲兩唱」模式，給同一首曲編寫成「國粵雙語」歌詞，借國語較溫婉細膩、粵語較婉轉流麗等特色，給樂曲注入各有千秋的地方風情。KKBOX給你精選了6首國粵雙唱歌，看你又會聽出甚麼感覺吧。

1. 洗腦之歌：八三夭〈想見你想見你想見你〉

2020熱播劇之一，必數由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台灣偶像劇《想見你》。這部集愛情、懸疑、推理及穿越元素的劇集，既讓三位男女主角人氣急升，再度炒熱多首90年代華語經典，也令不少香港人迷上台灣樂隊八三夭主唱的洗腦片尾曲〈想見你想見你想見你〉。

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八三夭為回饋樂迷厚愛，考慮到香港樂迷受疫情影響，無法參與8月底高雄巨蛋的成軍17周年演唱會，於是決定跟香港填詞人周耀輝合作，參照原曲的科幻意味寫成全新的粵語版本，樂隊還專程到台北市立陽明高中的泳池錄製新MV。

粵語版本中，歌詞連Rap皆用廣東話演繹，只有副歌首句保留「想見你只想見你／未來過去／我只想見你」的國語部份。窩心行動讓香港樂迷為之受落，新版本於YouTube推出4小時左右，已錄得逾4萬人次觀看、超過5000個讚好，大家還盛讚他們短時間就學會粵語發音，天分奇高！

2. 苦練成才：林宥嘉〈壞與更壞〉vs〈勿忘你〉

云云台灣歌手，林宥嘉（Yoga）的廣東話可算流利。Yoga本身是粵語歌愛好者，所以一直也想以廣東話進行創作。回想早年，他的「學粵之路」有過不少「蝦碌」，譬如某次演唱會訪問，記者問及會否向Fans派福利「騷肌」，他曾傻氣聽成「大家要派鹽酥雞？」；私下，他為了逼自己學好廣東話，曾經練不好就不吃東西；另外，又請來同公司的師妹閻奕格，與同樣會講粵語的同事幫自己進行密集訓練等，有過漫長的摸索期。

慶幸苦練沒白費，如今Yoga不但能說地道廣東話，也參與過好些粵語歌的創作。當中由黃偉文填詞、林家謙作曲的原創粵語歌〈壞與更壞〉是其備受香港樂迷喜愛的名曲之一，曲中談到時代變化、城市動盪等意象，也時被港人引用到日常作對照。至於〈壞與更壞〉的國語版〈勿忘你〉，則由施人誠填詞，並作為電影《深夜食堂2》的中文宣傳歌曲，同樣動人。

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3. 痛入心扉：莫文蔚〈呼吸有害〉vs 〈只是不夠愛〉

主攻華語市場、婚後多留在海外及台灣的莫文蔚（Karen），不計2015年曾與麥浚龍合唱粵語歌〈瑕疵〉，自從2010年專輯《寶貝》收錄了3首廣東歌，近年的個人獨唱作品均以國語歌為主。事隔十載，今年她終於推出久違的廣東新歌〈呼吸有害〉及其國語版〈只是不夠愛〉，給樂迷雙重驚喜。

〈呼吸有害〉是電視劇《飛虎之雷霆極戰》主題曲，由鄧智偉譜曲、羅健成作詞，歌詞以「有毒氣體」比喻愛情的苦澀與傷害，並錄製成為「錄音室版」及「現場版」兩款，前者沒有前奏以至停頓位，情緒較為壓抑、一氣呵成；後者則有前奏、橋段（Bridge）及結尾，流露深沉的哀傷與愁緒。至於國語版〈只是不夠愛〉則由張楚翹填詞，同樣述說了情人之間温柔的折騰與傷害。

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4. 藝術妙趣：Ivana 〈一定都和藝術有關〉 vs 〈碧玉〉

唱作歌手王菀之（Ivana）出道至今，一直以香港為創作基地，作品亦多以粵語歌為主，今年4月，她推出全新國語單曲〈一定都和藝術有關〉派台，同時亦設有粵語版、名為〈碧玉〉。

起初，Ivana是以粵語版為基礎，來談自己跟偶像碧玉（Björk）一場錯過但不遺憾的美好緣份，於是跟林夕以「碧玉」為名去寫了一個儘管事與願違，卻更加精彩幸福的旅程故事。後來，Ivana機緣下又邀得了多年前曾合作的姚謙參與國語版創作，並得到對方以非常生動、有血肉的文字，刻劃出她對藝術的堅執與熱情。

有說，國粵兩版都創下了Ivana音樂生涯的多項紀錄，譬如粵語版編曲耗費200多個小時製作；但國語版也毫不馬虎地量身調整，全新的編曲只用三種樂器伴奏，營造更簡約和真誠的效果。至於MV部份，她還自編自導自演，拍攝時更在冰島遇上暴風雪，錄音也錄到崩潰。然而，愈艱辛、愈難唱，Ivana倒是愈享受，這就是藝術的妙趣。

5. 實力歌姬：A-Lin 〈世世〉vs〈真相〉

香港電視劇主題曲多由本地歌手主唱，但一年前《守護神之保險調查》主題曲就大搞新意，罕有地越洋請來台灣歌姬A-Lin（黃麗玲）主唱該劇主題曲〈世世〉，而且她還破天荒地首次挑戰廣東歌，令不少劇迷大感新奇。

A-Lin是台灣的原住民（阿美族），天賦的好聲音和魅力讓其一出道就憑首張專輯《失戀無罪》竄紅，更被台媒喻為「天生歌姬」。難得的是，她個性謙遜且上進，沒有就此為美名而自滿，多年仍然持續求創新和求變化，譬如明知粵語非本身母語、音節又複雜，她依然非常雀躍的參與其中。聽〈世世〉時或會發現A-Lin的咬字未必百分百標準，但情感卻非常洶湧與到位，令人聽出味道。另外，由於劇集也會在大陸或星馬等地播出，所以A-Lin也同步錄製了國語版〈真相〉配合宣傳。

6. 告別憂傷：楊丞琳 〈我不認識你〉vs〈獻醜〉

台灣天后楊丞琳（Rainie）的父母，在她童年時已離異，父女之間相處的時機並不多，但Rainie卻仍然受到本為廣東人的爸爸影響，對於廣東話、粵語歌和劇集等有份妙微的情意結。

幾年前父親病逝，再次觸動了Rainie內心的思念與矛盾，於是她專程邀請了香港音樂人林家謙作曲、陳泳謙填詞寫成了〈我不認識你〉一曲，這首歌雖談曾經熟悉的友誼逐漸消逝，但以廣東話唱出的原因，多少是Rainie想以歌寄情紀念父女的微妙連結，以及對舊日遺憾已釋懷的感悟。如今已成幸福人妻的Rainie，不再糾結於過去的成長憾事，所以又請來音樂人陳信延為〈我不認識你〉重新編寫國語版的〈獻醜〉，並由老公李榮浩負責填詞，分享當下個人的愛情和人生新感。

除以上歌曲外，其實還有更多有國語和粵語版本的歌曲留待大家發掘。

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