眾故事｜謝安琪認8分鐘《合唱歌》宣傳有難度：唔係特登做咁長！

Kay謝安琪在2017年底加盟Juno麥浚龍旗下唱片公司幻國文化，開始與對方展開為期3年的《the album》音樂計劃，由她飾演的「浦銘心」和Juno飾演的「董折」同樣深受樂迷愛戴。不知不覺，整個系列已經進入尾聲，以一首《合唱歌》作為董浦二人的最終章。 《合唱歌》的時間設定於董折及浦銘心離婚後10年，偶爾之一在朋友的婚宴上重遇，期間有同學推舉他們出來合唱，二人懷著尷尬的心情，重唱飲歌時所引發的連番感受。新歌將兩首風格迴異作品合二為一，先描述二人合唱前的尷尬，其後加插在17歲最甜蜜時期唱過的合唱歌，最後帶回二人合唱後釋懷的情緒。作品長達8分18秒，成為不少樂迷的著眼點，Kay認為：「佢唔係特登做到咁長，而係佢要交代嘅情緒起伏同埋劇情發展，係真係需要咁大篇幅呀嘛。」 Kay在今集《01眾故事》坦言，最初收到歌詞時，覺得填詞人周耀輝使用的字詞語氣太重：「我嘅角色本身係冷艷、瀟灑啲㗎嘛，對一個人仲有咁多愛恨、厭棄，咁咪好唔瀟灑？」為更了解歌詞，她在錄音前直接與耀輝通電話，結果換來對方一句：「少年，你太年輕了！」 撰文：劉傳謙 採訪：游大東、劉傳謙 短片：羅子揚 攝影：葉志明 剪接：陳尚欣 謝安琪服裝提供：Ports 1961 化妝：Kris Wong 髮型：Sing Tam

為更深入了解《合唱歌》中的浦銘心，Kay與填詞人周耀輝透過電話交談超過兩小時。（葉志明攝）

浦銘心重遇董折 感覺「核突」？

Kay一直認為，在《the album》的故事中，浦銘心是位在愛情路上格外瀟灑的女性，所以重遇前夫董折後，其實不應出現歌中「我信他心有病」、「我怕他身有味」這些負面感受，於是乎打電話給周耀輝問個究竟，怎料對方取笑自己「見識少」。Kay說：「你可能真係冇遇過一啲咁耐冇見，而喺你心裡面可以牽動咁多糾結嘅人。」了解過整個故事的來龍去脈後，Kay和耀輝分別以「尷尬」、「核突」來形容，前者終於明白浦銘心根本不想這件事發生，所以那些不舒服，並非出於對董折的憎恨，而是面對目下場面尷尬不能自已、不知所措：「一個人平時好似好瀟灑、做到自己，但係喺嗰一刻都做唔到自己，但係嗰一刻做唔到自己先至係最真實。係要一個咁樣嘅人，先可以逼到一個你都未見過嘅自己出嚟。嗰刻先有趣呀嘛，如果去到嗰一刻都仲係好淡然，就冇呢場戲做啦！」

在Kay眼中，冷艷的浦銘心不會對董折有感覺，但遇上這位前度，浦銘心的確變得不知所措，不再瀟灑。（葉志明攝）

向張繼聰偷師 謝安琪更了解浦銘心

與周耀輝在電話交談超過兩小時後，Kay揣摩浦銘心在《合唱歌》的情緒時，亦開始想起與丈夫張繼聰（Louis）的對話。近年活躍影視界的Louis認為演員需要正確尋找角色在劇本中的心態，因為大部分演員在理解時會滲入自己想法，不自覺為角色下決定，但這個做法有機會與本來角色設定有出入。Kay坦言當初並不明白老公想法：「咁個角色係我演㗎嘛，我覺得要咁樣演，都係一個選擇。佢就話：『係呀，但係真係好用心嘅演員應該會分到，呢一個選擇係你自己，定係個角色本身。』」

張繼聰一度活躍影視界，空閒時會與Kay交流演員心得，間接幫助Kay應付《the album》的工作。（劇集截圖）

直至遇上《合唱歌》中的浦銘心，Kay才理解到Louis的意思：「好似我睇歌詞會覺得『有冇去到好似好憎佢呀？』原來嗰啲唔係憎恨，係不知所措、係不安、同埋唔識安放嘅情感。（嗰種感覺）我冇啫，但係呢個角色企喺嗰度，真係同前夫一齊唱一首歌，佢係有㗎。」即使到後來與Juno錄音時，她亦同樣深深體會浦銘心的內心世界：「同呢個人（董折）經歷呢8分鐘，好似好長但亦都好短。呢個人我17歲就識，大家中間經歷過一啲嘢，分開咗，亦都同其他人經歷咗一啲嘢，到今日我哋又唱返一首歌，個感情係幾咁複雜呢！」

儘管董折與浦銘心已10年不見，然而合唱《合唱歌》期間依然有一定默契，這段微妙的感覺亦令二人開始釋懷，亦是歌曲後段希望帶出的氣氛。Kay認為：「有啲嘢係好互相傷害嘅，但係唔知點解呢？可能係時間啦，或者我哋（董折和浦銘心）大個咗啦，突然間互相喺心入面都有種釋懷咗嘅感覺。」

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歌迷讚8分鐘不算長：呢個係最好嘅回應呀！

《合唱歌》在電台首播後，Kay聽到大部分樂迷指「一首8分鐘嘅歌原來唔係咁長」，她感到非常興奮：「我覺得呢個係最好嘅回應呀！有啲歌你唔鍾意，4分鐘你都捱唔到啦，但係一首8分鐘嘅歌，佢哋都覺得唔係好長，同埋投入到喺個氣氛裡面，好似呢8分鐘係睇咗一幕戲，睇到佢哋內心翻滾緊嘅情緒，其實我已經覺得好開心。」

當然她亦明白《合唱歌》在電台宣傳上確實有一定難度，畢竟8分鐘，已經淥到三個杯麵，以電台Air Time計算，更相當於節目的一小節，除非深夜直播才有機會足本播放吧：「一首8分鐘嘅歌要流行，當然有佢嘅難度，你要喺一個節目度播都好困難。一個節目裡面嘅其中一部分，可能都係10分鐘之內，佢都未必容納到，可以播晒成首歌。」

《合唱歌》在電台首播後，Kay聽到大部分樂迷指「一首8分鐘嘅歌原來唔係咁長」，她感到非常興奮。（葉志明攝）

習慣與Juno同一日錄合唱歌

故事中的董折和浦銘心在合唱時幾乎沒有任何交流，而在現實中，Juno和Kay習慣在同一日一起錄合唱作品，以配合彼此唱法。Kay解釋：「通常我鍾意試（唱）咗先嘅，會簡單錄一次；之後佢會聽，又再錄返一個畀我。我哋通常都係同一日（錄音），可能係我錄咗先，跟住接棒就到佢。」而《合唱歌》錄音前後約用兩、三日完成，Kay透露在過程中不時出現變數：「好多嘢係突然間返到去（家中）又有靈感，例如中間過門嘅ad lib、唱嘅力度，好多嘢都係好細微咁調節過。」不過在疫情下，本來MV的拍攝需要延後，但Kay坦言公司已經計劃好，期望MV能盡快完成。