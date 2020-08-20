2020下半年三大必睇台灣電影！　柯震東半裸肉搏林柏宏冰塊肌

度過上半年密集爆發期，加上台灣政府推動藝Fun券，鼓勵民眾藝文消費後，當地電影院人潮逐漸回籠，台灣電影開始在當地上映，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，台灣片網路聲量也在七月開始討論度升高，7月5日因《破處》上映，相關話題討論帶動458筆，文化部7月14日舉辦「台灣電影起飛大聯盟」記者會，公告下半年有22部台灣電影上映，討論度396筆。

面臨8月25日七夕檔期，有什麼樣的現正熱映的台灣愛情片，獲得網友關注呢？（點圖放大▼▼▼）

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台灣電影聲量在下半年升高。（《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2020/02/21 - 2020/08/18））

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『國片』相關文本進行分析，調查「網路聲量」（註1）作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】