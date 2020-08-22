刻在你心底的名字｜《返校》曾敬驊孖陳昊森　拍同性電影進擊全裸

台灣同性電影《刻在你心底的名字》由新生代演員曾敬驊與陳昊森主演，前者憑《返校》入圍北影最佳男主角，後者則因《刻在你心底的名字》入圍最佳新人，電影耗資7000萬台幣（約1750萬港元）製作，而曾敬驊更在會在電影中由《返校》的學弟升lv做學長，展示出全新一面。

曾敬驊與陳昊森演演出同性電影《刻在你心底的名字》。（電影劇照）

曾敬驊與陳昊森被封為「驊森CP」，電影背景設定在1987年，講述兩個情竇初開的高中男孩在時代壓抑下，如何突破層層重圍，尋找自己的真愛。不過除了兩人之外，編劇更加入一位學妹邵奕玫（米米），今年才18歲，擁有可愛甜美的外貌，她將會周旋在「驊森CP」之間，促成兩人將會有段錐心刺骨的感情，令兩人曖昧的關係產生巨變。

學妹邵奕玫（米米）將會周旋在「驊森CP」之間。（電影劇照）

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此外，曾敬驊與陳昊森在海邊拍攝時都有全裸戲場面，陳昊森承認起初拍攝時十分不知所措，不過攝影指導姚宏易跟他說：「愈怕反而愈易被拍到走光」，讓他最終敞開心房覺得︰「對啊！我怕什麼，在場男生我有的他也有，衝吧！」

而曾敬驊都表示：「下半身的三角地帶都有做好防護措施，拍攝時工作人員也在旁注意，防止走光，所以整場戲拍攝起來讓他十分安心。」

曾敬驊與陳昊森在海邊有全裸拍攝。（電影劇照）

陳昊森為了符合電影中該年代的學生身形，開拍前足足減走13公斤，拍戲時也只會吃無調味的雞肉來保持身形。不過本來身形高瘦的曾敬驊就因跟導演討論，覺得只需維持現狀便可，可謂「逃過辛苦一刧」。

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