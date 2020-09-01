翻版林依晨斥1900萬台幣買490呎舊樓　最燒錢的地方肉眼看不見？

「華航林依晨」趙筱葳（Ivy Chao）2011年因搭上《我可能不會愛你》熱潮，容貌酷似林依晨被網友神出來，在網路上擁有高知名度。她日前開心透露自己成功買下人生第一間房子，地點位於信義區，近來更拍片分享買房經驗，提供給有買房需求的網友參考。

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趙筱葳透露，25坪的房子花了1500萬（台幣，下同）買，至於裝潢費用，她原本預想大概會落在200萬，後來加一加變300萬，於是她建議大家要有心理準備，「老房子真的它的裝潢費用價格會非常地高，很多地方是花在你看不到的。」她舉例，包括管線全部重拉、電路、漏水問題、頂樓防水，最後再算家電、家具，她全部加起來大概花了1800至1900萬左右。

「華航林依晨」趙筱葳（Ivy Chao）因外貌如林依晨相似，在網路上擁有高知名度。點圖看趙筱葳美照▼▼▼

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至於為何會想要買房？趙筱葳坦言，從2018年陸續看到身邊親友結婚生子，加上自己本身是桃園人，當了10年北漂青年的她，也開始想要一個自己可以落腳、生活的地方，進而成為買房契機。她笑說，對她而言，買房子這件事宛如一張「北漂青年10年的成績單」。

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另外，趙筱葳認為買房要看緣份，但是絕對不要委屈求全，「因為這是一個金額這麼大的東西。」她也提醒，挑房前必須做好的功課，那就是要好好了解自己對房子的需求，才能迅速過濾希望的條件。

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趙筱葳表示，自己當時就慢慢看，一年下來大概也看了2、30間房子，直到在網路上看見一間隔間全部打掉的屋子，立刻心動，甚至在腦海中已經可以想像想要裝潢的樣子，加上該屋有電梯、公設少、格局方正、邊間採光好，於是很快就決定買下。

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