日本樂隊Otoboke Beaver演出爆血！拋結他重擊歌迷頭　浴血縫七針

狂歡舞台演變成流血事故！日本知名女子朋克樂隊Otoboke Beaver（おとぼけビ～バ～）在演出中發生嚴重事故。成員Yoyoyoshie在情緒高漲下向台下拋擲結他，竟直接砸中前排歌迷頭部，傷者前額撕裂爆血，送院要縫7針，而且頸椎扭傷，傷勢嚴重。樂隊官方緊急發布道歉聲明，事件震撼日本樂壇。



日本知名女子朋克樂隊Otoboke Beaver在2026年4月巡演中發生嚴重安全事故。（IG@otobokebeaver）

Otoboke Beaver樂隊成員Yoyoyoshie依據以往狂野風格將手中結他拋向觀眾席，沒料到直接砸中前排歌迷頭部。（IG@otobokebeaver）

狂歡現場變流血事故 歌迷額頭縫7針兼頸椎扭傷

根據日本媒體ORICON NEWS報道，這宗事故發生於2026年4月樂隊巡演期間，當時樂隊在極度高漲的現場氣氛中演出，成員Yoyoyoshie依據以往狂野風格將手中結他拋向觀眾席，不料因力量與角度偏差，結他直接重擊前排歌迷頭部，導致狂歡現場瞬間出現恐怖爆血場面。

Otoboke Beaver樂隊成員Yoyoyoshie依據以往狂野風格將手中結他拋向觀眾席，直接砸中前排歌迷頭部。（IG@yoyoyoshiechan）

Yahoo! Japan娛樂新聞透露更多細節，指當時受傷的歌迷當場血流如注，經緊急送院後，經診斷證實額頭撕裂傷共縫了7針，且有頸椎扭傷（頸椎捻挫）症狀。

事故發生後，Otoboke Beaver透過官方X（前稱Twitter）帳號發布正式道歉聲明。（IG@otobokebeaver）

樂隊發布聲明道歉 承諾全額負擔醫療費

事故發生後，Otoboke Beaver透過官方X（前稱Twitter）帳號發布正式道歉聲明，表示對於這次造成觀眾嚴重傷害感到無比沉重與痛心，向傷者及現場粉絲致上最深切的歉意。樂隊承諾將全額負擔傷者的醫療費用，並保證未來會重新嚴格檢討與評估舞台道具處置及表演流程。

傷者後續恢復狀況以及會否採取法律行動，目前尚未能確定。（IG@otobokebeaver）

根據ORICON NEWS的後續報道，傷者後續恢復狀況以及會否採取法律行動，目前尚未能確定。