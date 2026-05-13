米津玄師《Peace Sign》勇奪美國RIAA金唱片　再創日本樂壇新歷史

從VOCALOID圈發跡，一路蛻變為日本現象級全能天王的米津玄師，其在全球的音樂影響力正以驚人的速度持續擴張。繼今年強勢橫掃日本金唱片大賞六項大獎後，他在5月12日再度迎來國際級的重磅喜訊——經典神曲《Peace Sign》正式獲得美國唱片工業協會（RIAA）頒發的「金唱片」認證。這不僅是他個人斬獲的第三個RIAA認證，更為日本音樂征戰國際市場刻下了前所未有的輝煌里程碑。



日本現象級天王米津玄師。（X@@reissuerecords）

攜手《我英》締造破億神話 米津玄師謙虛致謝

發行於2017年6月21日的《Peace Sign》，作為超人氣熱血動畫《我的英雄學院》第二季的片頭曲，多年來熱度始終居高不下，其音樂錄影帶在串流平台上的觀看次數早已突破3.3億次大關。

《Peace Sign》發行於2017年6月21日的，並作為超人氣熱血動畫《我的英雄學院》第二季的片頭曲。（YouTube截圖）

《Peace Sign》在YouTube平台上的觀看次數早已突破3.3億次大關。（YouTube截圖）

對於這首發行多年後再度躍上國際視野並獲得權威肯定的金曲，米津玄師表達了深深的感激。他謙虛地表示，身為一名音樂人，能有這麼多海外聽眾願意聆聽並喜愛這首歌，令他感到無比榮幸。他更將這份榮耀歸功於動畫本身，認為一切都要感謝《我的英雄學院》這部優秀的作品。而這份來自美國的重量級認證，無疑也為《我的英雄學院》動畫版播映十週年獻上了最具意義的賀禮。

米津玄師將這份榮耀歸功於《我的英雄學院》這部優秀的作品。（IG@hachi_08）

J-Pop國際化浪潮越演越烈

美國唱片工業協會（RIAA）的認證，向來是衡量全球歌手商業影響力的最高指標之一。要取得「官方金唱片」殊榮，該單曲在美國本土的總銷量必須突破50萬張（計算基準為：1張實體單曲 = 1次付費下載 = 150次串流媒體播放）。

關於美國唱片工業協會RIAA。（RIAA官網）

回顧過去，雖然小野洋子早於1984年就曾獲得RIAA肯定，但當時並非演唱日語作品。真正打破語言藩籬、讓日文歌在美國銷量發光發熱的先驅，正是米津玄師。米津玄師的另一首霸權神曲《KICK BACK》不僅在2023年8月率先拿下RIAA金唱片認證（創下日文歌曲首例），更在2025年9月累積超過100萬張銷量，強勢晉升為「白金唱片」，締造了日本樂壇史無前例的巔峰。

米津玄師的另一首神曲《KICK BACK》不僅在2023年8月率先拿下RIAA金唱片認證，更在2025年9月強勢晉升為「白金唱片」。（X@@reissuerecords）

米津玄師當時專門出了一條感謝視頻。（YouTube截圖）

除了米津玄師個人的輝煌紀錄外，近年包含人氣嘻哈組合Creepy Nuts（兩度獲獎）、新生代創作才子藤井風，以及搖滾天團King Gnu都紛紛獲得過RIAA的認證肯定。這些亮眼成績無疑向世界宣告，日本音樂的獨特魅力已在全球市場中穩佔重要的一席之地。

人氣嘻哈組合Creepy Nuts（IG@creepynuts_official）

日本著名創作歌手藤井風。（IG@fujiikaze）