日本女團XG宣布香港演唱會改期8.2　原定7.31惹網民聯想中日爭議

日本組合XG官方日前（5月6日）公布將於7月31日舉行演唱會，然而，這個原本令粉絲期待的消息，卻因為演出日期的特殊性而引發軒然大波。7月31日這個數字組合極容易令人聯想到二戰時期侵華日軍殘酷的「731部隊」，因此該日期隨即在網絡引發激烈爭議與反彈。5月8日XG官方宣布香港演唱會日期已更改為8月2日，其餘演出及售票信息保持不變。



日本女團XG原定於7月31日舉辦世界巡迴演唱會香港場（。XG官網）

XG開騷網民反彈強烈 憂觸及歷史紅線

由六名女成員及一位非二元性別者組成的七人日本組合XG，出道4年以來一直以韓國作為活動據點。官方日前（6日）公布，XG將於7月31日假亞洲國際博覽館10號展館舉行世界巡迴演唱會「XG WORLD TOUR: THE CORE」香港站。消息公布後，大批內地網民在各大社交平台群起聲討，強烈批評主辦方在制定行程時缺乏周詳與敏感度的考量。

日本女團XG是由六名女成員及一位非二元性別者組成的七人組合，出道4年一直以韓國作為活動據點。（XG官網）

有微博網民氣憤地留言質問主辦方是否瘋了，直指這個日期在歷史層面上非常嚴肅且敏感，若堅持不換期只會惹來更大的公關危機，甚至質疑XG是否以後都不想進入內地市場發展。

日前XG演唱會消息公佈後，網民在微博氣憤地留言質問主辦方。（微博截圖）

亦有較為理智的網民指出，雖然歷史上的「731事件」與7月31日這天在字面上並沒有直接的時間關聯，但當這個數字與日本團體連繫在一起時，在當前中日關係不佳的社會氛圍下，實在極度挑動民眾的神經，強烈要求作為日團的主辦方必須重新考慮演出日期，以示對中國粉絲的基本尊重。

官方火速妥協延期 門票5.14正式公售

面對持續發酵的輿論壓力，XG官方在時隔兩天後火速作出讓步，於5月8日透過各個官方平台（包括官方微博）正式宣布，已將香港站演唱會的日期延後兩天，改為2026年8月2日（星期日）舉行，而地點則維持在亞博10號展館不變。官方發文對引起的不便表達歉意，並指其餘演出及售票資訊將保持不變。

《XG WORLD TOUR: THE CORE Hong Kong SHOWS》演唱會改為8月2日（XG官網）

XG官方發文宣佈演唱會改期，並且對引起的不便表達歉意。（微博截圖）

據悉，XG香港場門票共分為六種票價，由最平的港幣$699至最貴的港幣$2,199不等，並將於下周（5月14日）公開發售。這次世界巡演早前已於日本盛大揭幕，橫濱、大阪、名古屋等多場演出均火速售罄，反應極為熱烈。屆時她們將為歌迷帶來《LEFT RIGHT》、《WOKE UP》等多首人氣金曲，以及新歌《HYPNOTIZE》與《ROCK THE BOAT》，結束香港站後將陸續前往曼谷、馬尼拉及台北等地繼續開騷。

XG演唱會現場（IG@xgofficial）

日本女團XG（IG@xgofficial）

XG（IG@chancellorofficial）

日本女團XG（IG@xgofficial）