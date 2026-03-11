傳奇搖滾樂團主唱不敵腦癌離世 曾動刀開顱救命 抗爭到最後一刻
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
美國傳奇搖滾樂團「波士頓樂團」主唱湯米・德卡洛（Tommy DeCarlo）驚傳辭世，享壽60歲。
家人證實，他在與腦癌對抗半年後，已於2026年3月9日離世，消息曝光後讓許多搖滾樂迷感到不捨。
Tommy DeCarlo曾以歌迷身分錄歌上傳網路，才被賞識選為波士頓樂團主唱：
+7
家人透過聲明表示：
我們懷著沉痛的心情宣布，我們的父親湯米・德卡洛已於3月9日辭世。
聲明指出，他去年9月被診斷出腦癌後，一直以極大的勇氣與毅力與病魔抗爭到最後一刻，也希望外界在這段艱難時刻能給家人一些空間，讓家屬彼此陪伴、度過悲傷。
去年9月曾因腦出血緊急送醫
根據外媒報導，德卡洛去年9月曾因腦出血緊急送醫並接受開顱手術，醫師隨後發現他的腦部有兩處黑色素瘤腫瘤，肺部也出現腫塊。經過一段時間治療後，他仍因再次腦出血住院，病情反覆，家人當時也曾透過募資平台發起募款，希望能協助負擔龐大的醫療費用。
德卡洛自2007年起加入波士頓樂團擔任主唱。當年原主唱布萊德・德爾普（Brad Delp）過世後，他以歌迷身分錄製致敬歌曲並上傳網路，同時翻唱樂團經典歌曲《Don't Look Back》與《Smokin'》寄給樂團團隊。創團成員湯姆・舒茲（Tom Scholz）聽到他的翻唱後相當驚艷，表示：
35年來沒聽過有人這樣唱。
最終邀請他正式加入樂團。
【延伸閱讀】搖滾歌星4期腎臟癌病逝 15歲寫出成名作 生前坦言「不懼死亡」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
80年代影視女神驚傳離世 歷經漫長抗病過程 曾演《捉鬼敢死隊》韓神曲樂團成員驟逝 享年38歲 家屬證實死訊表示仍「難以置信」「福建歌王」郵輪上突腦出血昏倒送院不治 因患癌一度體重暴跌71歲影后自爆「吃藥超50年」 曾7天沒睡 怕失智砸錢修復腦神經
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】