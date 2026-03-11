傳奇搖滾樂團主唱不敵腦癌離世　曾動刀開顱救命　抗爭到最後一刻

美國傳奇搖滾樂團「波士頓樂團」主唱湯米・德卡洛（Tommy DeCarlo）驚傳辭世，享壽60歲。



家人證實，他在與腦癌對抗半年後，已於2026年3月9日離世，消息曝光後讓許多搖滾樂迷感到不捨。

Tommy DeCarlo（IG@thetommydecarlo）

Tommy DeCarlo曾以歌迷身分錄歌上傳網路，才被賞識選為波士頓樂團主唱：

家人透過聲明表示：

我們懷著沉痛的心情宣布，我們的父親湯米・德卡洛已於3月9日辭世。

聲明指出，他去年9月被診斷出腦癌後，一直以極大的勇氣與毅力與病魔抗爭到最後一刻，也希望外界在這段艱難時刻能給家人一些空間，讓家屬彼此陪伴、度過悲傷。

去年9月曾因腦出血緊急送醫

根據外媒報導，德卡洛去年9月曾因腦出血緊急送醫並接受開顱手術，醫師隨後發現他的腦部有兩處黑色素瘤腫瘤，肺部也出現腫塊。經過一段時間治療後，他仍因再次腦出血住院，病情反覆，家人當時也曾透過募資平台發起募款，希望能協助負擔龐大的醫療費用。

德卡洛自2007年起加入波士頓樂團擔任主唱。當年原主唱布萊德・德爾普（Brad Delp）過世後，他以歌迷身分錄製致敬歌曲並上傳網路，同時翻唱樂團經典歌曲《Don't Look Back》與《Smokin'》寄給樂團團隊。創團成員湯姆・舒茲（Tom Scholz）聽到他的翻唱後相當驚艷，表示：

35年來沒聽過有人這樣唱。

最終邀請他正式加入樂團。

