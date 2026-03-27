樂隊Daze in White用搖滾講原生家庭　願歌迷敢於向父母表達愛意

撰文：亞瑟
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樂隊Daze in White 2026年首支派台作品《說為我好》3月27日上架，歌曲繼續由樂隊一手包辦作曲及填詞，監製則再次由合作多次的Goro Wong（高佬）操刀，將搖滾的掙扎及拉扯感發揮得淋漓盡致。歌曲以原生家庭為題材，講述父母口中的「為你好」，成員表示創作期間他們都會回想起自己跟家人相處的點滴，希望歌迷聽完歌後，會打電話給家人表達愛意。

樂隊Daze in White「說為我好」單曲封面原圖。（官方提供圖片）

Daze in White表示愛唔應該係束縛

新歌以原生家庭為題材，講述父母口中的「為你好」，明明出發點是真心的愛，但往往因為溝通不足，變成孩子的壓力，最終令這份愛變得沉重，猶如一道無形的牆壁。Daze in White希望透過歌曲帶出，「愛的本質應該是自由，而不是責任或束縛」。

歌曲創作靈感來自結他手Michael ，「相信好多人細個成日覺得屋企人好煩，講咩都係『為我好』。但大個咗先明，佢哋真係真心嘅，只係大家唔識表達。」

Daze In White有白日夢、白雲的意思。「White」寓意在音樂上，以最簡單原始的想法及初衷，表達對音樂最單純的熱愛。（官方提供圖片）

希望歌迷聽完歌後打電話給家人

成員表示創作期間他們都回想起自己跟家人相處的點滴，「其實好多時大家都係互相愛惜，只係冇靜落嚟好好聽對方講。呢首歌就係想提醒大家，面對原生家庭係一生嘅課題，我哋每個人都需要學習『聆聽彼此，再多點』。」他們坦言希望歌迷聽完歌後，會打電話給家人，「唔好等到母親節、父親節先做啦，平時都要講多啲。」

樂隊成員包括有鼓手Dash，吉他手Michael，貝斯手Dennis，吉他手/琴鍵手Eugene，主音/木吉他手Felix。（官方提供圖片）
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