歌手．門︱陳蕾初做音樂月薪不足5位數　為慳錢加2蚊轉凍飲都糾結

ViuTV節目《歌手．門》第二季將於下星期一（22日）起，逢星期一至五，晚上11時播出。節目將透過訪談讓觀眾認識各歌手的心路歷程，觀眾可能從一首歌認識該位歌手，但這個印象或者會被定型，甚至隨著時間而遺忘或者扭曲。節目將邀請7組歌手單位，細說他們歌曲／歌手生涯背後故事，以及歌手們背後團隊鮮為人知的音樂歷程。



陳蕾以前志不在歌手。

下星期一晚（22日）播出的第一集邀請到兩位在香港與外地兜轉的歌手陳蕾（Panther）及岑寧兒（Yoyo）擔任嘉賓。陳蕾當初沒有立志成為歌手，因為陪伴朋友參加選秀節目，開始了超過10年的音樂之路。先後與電視台﹅兩間著名唱片公司簽約，陳蕾卻並未因此發展鴻圖，甚至萌生退回家鄉的念頭。直到與新唱片公司簽約，陳蕾才開始找到自己在樂壇上的定位。陳蕾於節目裡分享曾經為了做音樂，有整整一年時間，月薪不足五位數，所以生活上都很節儉，曾在用膳時，因為要加兩蚊轉凍飲都糾結一番。於廣州長大的陳蕾又分享目前於香港工作要申請工作證，陳蕾笑言 :「疫情期間，都要出境激活工作證，我而家都拎唔到消費券，呢啲時刻會覺得我仍然係一個外人，而家仲爭少少，我都好需要政府資助。｣

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另一方面，從台灣回到香港的岑寧兒，在一次工作場合結識了陳蕾，更因而成為了打機場上的戰友。原來二人私底下，會相約打機，和音樂工作完全無關。