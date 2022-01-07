張敬軒演唱會｜軒公改〈笑忘書〉歌詞寓意極深　牽動歌者觸動樂迷

【張敬軒演唱會／The Next 20／笑忘書】剛剛完成樂壇大滿貫成績的張敬軒，本應還在為一連十八場的演唱會努力中，但因防疫政策突變，演唱會也被逼叫停。雖然此舉令樂迷失望不已，但向來以樂迷為先的張敬軒，為了大家的健康著想，當下即安排延期舉行餘下八場演唱會，即使尚未有具體安排，但他總相信會很快再次在舞台上與大家相聚。在演唱會重開之前，就讓我們先重溫已完成的十場「The Next 20張敬軒演唱會」，藉著文字與歌單再次欣賞軒仔獨有的一幀音樂風景。



平坦舞台風起雲湧

張敬軒自出道以來，由音樂創作到保育藝術，從每天早餐貼文到網上頻道節目，一方面不斷突破創作框框，創建個人的藝術宇宙；另一方面也花盡心思為大眾提供娛樂，為樂迷帶來苦中一點甜。一直從樂迷興趣出發的他，笑言今次為了慶祝出道二十年要自私一次，以個人經歷為本，構思演唱會概念與內容流程，將二十年來在香港的音樂與生活，以至整個人生，放到台上與大家分享。

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演唱會開始前，觀眾眼前只是方正簡約的木地板舞台，儼如將其古典大宅搬到紅館一樣，予人平坦而優雅的感覺，但當場地燈光熄滅，舞台隨音樂亮燈，在皇冠綴飾水晶燈伴隨登場的張敬軒，從台中央耀眼地升起，這個舞台變成音樂寶盒，打開盡是軒仔二十年來的瑰寶，在〈Do what you want〉、〈YOU〉兩首快歌暖場後，演唱會正式展開。

軒仔這次集合了眾多本地不同範疇、不同世代的藝術家參與演出，單是排舞師便有五位，既為完整演唱會概念，也為讓大家認識更多本地藝術家。其將戲劇、舞蹈、影像、服裝、舞台、燈光，與他的音樂高度融合，將不同階段的自己呈現在樂迷眼前，教人更瞭解他，也更欣賞這個藝術家。整晚的舞台隨著不同片段變化，時而平坦淡然，時而風起雲湧，如軒仔所說：「人生就像今晚的舞台一樣，看來平坦但也有高低起伏。」但他相信只要不放棄，努力嘗試總會有天達成目標。

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在第二幕中，換上大露背藍寶石王子造型的軒仔，在香港夜街影像下唱出〈騷靈情歌〉，象徵其音樂事業之始，也帶樂迷走進其藝術宇宙。先是與小演員合演由黃詠詩編撰的短劇，不同晚上分別由兩位小演員飾演其童年，透過與內在小孩對話，既看到天真勇敢的「齊天大聖」張敬軒，也看到成長後曾墮迷惘的「天才兒童」張敬軒，這幕以兩首催淚之作——〈天才兒童1985〉及〈青春常駐〉串連，樂迷既在見證軒仔的自我療癒，也在他的提醒下，察覺自身內在小孩的需要。

他更勉勵大家縱然面對現實少不免妥協，但也別要成為自己曾討厭的人，無論現實怎樣變，爭取夢想的心不要變，因為「有些事情不完美地發生過，總比完美地無發生過好」。

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接著一幕由三十一位舞者，演出由本地舞蹈家梅卓燕編排的現代舞，伴著軒仔描繪掙脫困難，尋找最美風景的經歷。軒仔換上香港青年設計師Kit Wan為他訂製，充滿抽象概念的歌衫，藉著〈缺〉、〈緋荔榭．少年〉及〈迷失藝術〉訴說尋找出路的故事，當中〈緋荔榭．少年〉一幕更展現了他居於歷史建築「Felix Villas」時的畫面，那是其作品豐盛澎湃的事業小高峰，但也難免有迷失沮喪的時候，而以〈迷失藝術〉「那處風景最優美」作結，就告訴大家迷失中總有希望。

之後畫面一轉，舞台在燈光渲染下變成赤色一片，〈Sweet Escape〉、〈迷失表參道〉、〈YES & NO〉與佛系影像結合，加上軒仔換上嫵媚感極重的黑色荷葉邊無袖西裝，帶來充滿情色誘惑的一幕。

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總結經驗分享舞台

其後軒仔換上與演唱會宣傳海報相呼應的綠色西裝，在本地動畫師張小踏的動畫配合下，唱出〈酩酊天使〉懷念故友，也提醒大家在這個資訊發達，關心表達變得廉價的世代，大家別要忘了人與人之間的真實互動，在疫情下更要珍惜相處的機會。之後他站到從平地升上近十米的高台上，唱出演唱會主題歌〈On my way〉，呼應克服畏高攀上塔尖的自我挑戰壯舉，站在高台上的他再沒半點畏懼，似乎是經歷了二十年奮鬥，總結經驗後告訴大家，他能衝破恐懼，在座的觀眾也一樣能夠克服困難，因為「孤獨是必須品 / 希望是必須品 / 生活是生生不斷的足印」，只要踏出去便有希望，完美地跟演唱會各個章節呼應。

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每晚當軒仔換上綠色西裝之際，也是嘉賓出場的時候，這次的嘉賓橫跨不同年代，有神級前輩如黎明，也有偶像女神陳慧琳、梁詠琪，或是樂壇朋輩鄭欣宜、C AllStar，更多的是剛冒起的樂壇新人，如林家謙、Tysan Yoshi、MC張天賦、MC $oho & KidNey等等，還有人氣極盛的快樂泉源七師傅，除了反映軒仔的人緣威力跨度極大，也可見他要將近年一直努力的音樂承傳工作進行到底，跟新生代分享舞台，讓他的樂迷也能與後輩歌手交流認識，而且娛樂性豐富，平衡了演唱會前段的濃重藝術氣息，做到娛樂與藝術兼備，這正是張敬軒無可取代的藝術特色。

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演唱會的正軌部份以軒仔的「療癒歌」〈笑忘書〉作結，在高低起伏的舞台上，舞者演繹著城市中不同角色，喜怒哀樂總有一個跟台下觀眾相近，都是「得到同樣快樂，彼此亦有沮喪」，無論是張敬軒、舞者、樂迷也「經過同樣跌盪」，大家也要「學會釋放」，而在某些場次中，軒仔更將尾句改成「回憶當天三歲的……香港」，歌詞不但牽動歌者，也觸動樂迷，希望大家的情緒也能從而得到釋放。

如果說這次演唱會是張敬軒二十年來藝術旅程的總結，更貼切的說法，可能是軒仔人生中傷痛與超越的一次回顧，將自身曾經歷的痛苦與迷失融進演出，也將面對與克服的過程呈現，療癒自己也令樂迷產生共鳴，藉以鼓勵大家勇敢跨過生活上的難關。

這次演唱會他對歌迷差不多有求必應，每晚也在兩度Encore後才圓滿結束，因為他深深明白滿足樂迷的需要是作為表演藝術者的重要目標。軒仔指出過去一年雖有很多新嘗試，成績也不俗，但也曾因腳傷而被逼吃藥休息了一陣子，所以深深明白身在痛苦中的感受，所以希望繼續每天努力陪伴大家，那怕是一首歌，或只是早上一個給大家逗樂的貼文，也希望為這城市帶來微笑與安慰，而這正是他存在的意義。雖然這次演唱會曲未終便先要散了，但相信只要記著軒仔給大家的鼓勵，好好保持身心健康，很快便可再看到他為大家帶來最優美的那處風景。

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