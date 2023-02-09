想見你電影版｜孫盛希靠一首歌韓國爆紅 重溫女神性感造型
撰文：聯合新聞網
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【想見你電影版／眼淚記得你】孫盛希為電影《想見你》演唱主題曲〈眼淚記得你〉，並推出韓文版主題曲〈눈물이 기억해〉，從小在南韓長大的孫盛希，一直希望用作品回到身在當地的家人身邊，近日孫盛希終於如願衣錦還鄉，她開心表示：「雖然花了一些時間，但終於小小地做到了，那種成就感讓人很興奮、很幸福，希望之後更多機會。」
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新歌〈眼淚記得你〉上架即攻佔海內外各大音樂榜單，更蟬聯KKBOX排行榜數周雙冠軍，韓文版歌詞她邀來大學社團學姐、亦是JYP娛樂旗下作曲家沈恩智 （Sim Eunjee）合作，學姐過去曾與IU、TWICE、ITZY等當代極具指標性的KPOP歌手合作，她與孫盛希亦師亦友，孫盛希更直言：「學姐是滋養我音樂夢的主要恩人之一。」不僅過去曾幫她唱Demo，孫盛希只要回國都會帶著自己的作品和學姐交流。
韓文版主題曲〈눈물이 기억해〉歌名直接翻譯自中文「眼淚記得你」，孫盛希表示：「我們盡力保持了中文詞的意境和表達，但又加上當地的美感，讓韓國粉絲們能好好感受原曲所包涵的情感。」
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