BLACKPINK澳門騷險釀人踩人　有粉絲呼吸困難　Jennie：不要推！

BLACKPINK世界巡演《BORN PINK》在近期來到了澳門站，然而卻有歌迷在網上分享，其實台下的觀眾席差點發生人踩人事件，還好Jennie及時通知工作人員維持秩序才避免了意外發生。



根據網友分享的經歷，有一位博主日前在出席演唱會的時候，透露VIP區的觀眾一直在往前推，自己旁邊的其中一位弱小女子更是直接被擠到雙腳離地，然而Jennie看到台下擁擠的場面之後就立馬通知工作人員維持秩序。影片中，Jennie確實注意到台下的情況，隨後她走向後臺，雙手也不斷做出「向前推」的手勢與工作人員交流。

【圖輯】Jennie注意到台下「險釀人踩人」即時停止表演，轉身向工作人員示意（點圖放大看相關片段👇👇👇）

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該名博主寫下旁邊的歌迷因為身形比較小，所以只要後面的觀眾一推完全就可以讓她直接雙腳離地：「沒辦法呼吸，稍微腳底下站不穩就會跌倒」，解釋當時的情況只要有一位觀眾跌到，身邊的人都會跟著一起跌，還好Jennie及時通知工作人員趕緊維持秩序，否則後果將會不堪設想。此外，Jennie為了粉絲的安全還特地在臺上用中文跟觀眾們表示：「不要推，往後一步。」

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不僅如此，Lisa也被台下觀眾的無禮行為嚇一跳！在演唱會途中，有粉絲朝著Lisa的方向「丟娃娃」，然而Lisa面對這樣的情況，她先是向歌迷露出不滿意的表情，然後說了一句「No」後便直接轉身離開。實際上這種行為在這個在演唱會上是不被允許的，除了不禮貌之外，也很有可能會誤傷其他身邊的人。據悉，該名「丟娃娃」的粉絲到最後也表示了自己的歉意，Lisa也大方的回應沒關係。

【相關圖輯】BLACKPINK澳門開騷 Lisa罕見黑面轉身走人 粉絲無禮舉動全直擊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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然而，這些事情還是引起許多網友的不滿，認為明明規則裡面都已經寫好了禁止向舞臺丟東西，但還是會有粉絲依舊照做。慶幸的是演唱會上並沒有任何意外發生，也多虧了Jennie及時注意到台下粉絲的狀況。

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