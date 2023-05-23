Jennie殺入康城曬荷李活超強人脈　緋聞男友V被捕獲現身法國陪女?

南韓兩大天團成員「防彈少年團」V、BLACKPINK的Jennie傳緋聞已有一年，日前更疑似被拍到在巴黎街頭漫步牽手約會，但雙方都沒有證實此事，Jennie主演HBO美劇《偶像漩渦》（The Idol）在康城影展進行首映，她以復古香奈兒禮服現身，不僅神色輕鬆向觀眾打招呼，更熱情與粉絲簽名合照，韓媒更開心表示「全世界將會認識女演員Jennie Kim，而不只是BLACKPINK成員Jennie」。



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Jennie與該劇女主角Lily-Rose Depp都是香奈兒大使，一同穿復古裝扮亮相，Jennie更選穿2020春夏高級訂製服蓬裙，化身甜美公主，看來絲毫不受先前的緋聞事件影響，她在劇中飾演Lily-Rose Depp的好友，兩人更在首映會場上熱情擁抱，有粉絲更捕捉到Lily-Rose Depp對Jennie說出「我愛妳」，足以證明兩人戲外交情也不錯。Jennie與該劇男主角The Weeknd則早是多年好友，日前Jennie出席活動化身DJ播放新歌，據傳就是與The Weeknd在音樂上的合作，也將會是《偶像漩渦》的原聲帶歌曲之一。

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此外，V因為也已經現身法國尼斯機場，讓外界不免猜測是否愛相隨，陪伴緋聞女友Jennie，不過防彈少年團所屬的HYBE娛樂則向「體育朝鮮」等韓媒表示「V的確是在法國，但此行並非為了參加電影活動，而是要參與時尚品牌Celine在康城影展的相關活動。」V也在自己的IG公開Celine的康城影展邀請函，並與一些廠商朋友合照。

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《偶像漩渦》將於6月5日在HBO GO上架首播第一集。

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