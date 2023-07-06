李玟Coco去世｜微博留最後身影　數月前躺床「痛苦表情」惹心疼

李玟CoCo過世，享年48歲，而她的微博停留在5月為新曲宣傳的貼文，她發的最後身影則是3月和楊紫瓊的合照，以及3月手術過後的復健影片。



李玟多年來受腿部天生缺陷所苦，2月底入院開刀，3月在微博分享住院至到出院復健的生活紀錄影片，她依靠助行器復健的模樣曝光，看起來相當辛苦，讓粉絲十分心疼。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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李玟左腿天生有缺陷，2歲時開刀失敗，長年來一直忍受痛楚，2月23日她在香港開刀，進行骨盆及及大腿的手術。她手術成功，不過她二姊透露術後的疼痛比預期大了10倍，復健至少要半年。

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李玟3月分享的影片中，紀錄她開刀前一天到手術後12天復健的過程，特別是她術後第4天開始下床練習走路，看上去相當不舒服，她還安慰自己的左腿「乖乖乖」，但練習走路時還是忍不住發出疼痛的呻吟。而她在醫院休養多天就返家，返家看到了家人準備的熊娃娃為她加油，激動地說：「我想哭了。」她在影片最後看起來已經恢復不少，對鏡頭為自己加油打氣，說自己是戰士。然而如今卻選擇離開人世，讓人相當不捨。

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