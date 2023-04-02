張惠妹巡迴演唱會開騷　花1000小時天價打造「性感女王服」曝光

aMEI（張惠妹）3月31日至4月16日於高雄巨蛋共舉辦10場《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》，超越自己過去8場紀錄，十全十美有夠狂。



MEI一登場就直呼：「高雄我來了！這裡是高雄巨蛋嗎？是可以站著聽演唱會的高雄巨蛋嗎？這是可以愛怎麼跳、就怎麼跳的嗎？」一連以多首搖滾重節奏High歌，炒熱全場氣氛。

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aMEI開玩笑形容台北小巨蛋很活潑，如今移師高雄巨蛋，擺脫場地限制的束縛，aMEI笑說：「我只能說這邊的地板很Man啦！」逗樂全場粉絲，狀態絕佳的她大秀絕美「鉛筆腿」，讓全場粉絲驚艷，她提醒粉絲不要錄影爆雷外，假裝哀怨說：「然後我今天有沒有很漂亮？還自己講！自己講不好意思，你知道我剛一直說話，想說怎麼都沒有人突然講『aMEI妳很漂亮』。」粉絲全場立馬高分貝狂讚：「aMEI好美！」

aMEI斥資500萬元打造6套全新服裝，開場化身「闇黑女王」從場中升降舞台現身，黑色浮誇巨型公主袖造型、搭配延伸至地面的20公斤裙擺，張揚的怪誕剪裁與新歌單「血腥愛情故事」張力十足的激烈歌詞，更顯女王霸氣。經紀人陳鎮川透露光這套就要價4萬美金，使用萬顆黃色水晶點綴，耗時1000小時打造完成。

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aMEI自去年海外耶誕節演出返台後，就閉關投入演唱會備唱，期間靠中醫師調氣、營養師配餐調整狀態。飲食採用7年前研發的「演唱會專屬套餐」，包括一碗燙青菜、一碗蛤蠣和4片涮牛肉，在每天下午3點食畢，加上早睡早起的規律生活，讓她體能達到最佳狀態，不少演唱會造型皆是大秀她絕美「鉛筆腿」。對於唱破自己高雄巨蛋場次記錄，aMEI雖沒多說什麼，但也曾表示「如果很多人還想看，可以持續往上加場」，讓經紀人聽了苦笑直呼：「後面場地真的沒有時間了啦！」但也從中可見aMEI寵粉無極限的真性情。

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