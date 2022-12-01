體重曾高達99kg！網絡瘋傳張惠妹1張減肥對比照　真相讓人翻白眼

近來網路上流傳一篇文章，指張惠妹（阿妹）瘦身成功後，服裝造型變得更加大膽，還附上瘦身前後的對比照，不過網友卻發現照片根本就不是同一個人。



網絡瘋傳一篇張惠妹減肥成功的文章，大讚她瘦下來後，在服裝造型上變得大膽，露出纖細不少的美腿等，但是文章中貼出的照片，網友發現並不是張惠妹，而是張惠妹的妹妹Saya（張惠春）。

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網友忍不住直呼「根本不同人也可以寫得這麼長」、「你是不是誤會了一些什麼….」、「那是她妹妹 哪是阿妹」、「是阿妹的妹妹，怎麼會亂放照片，也太無言」，也有些網友認為「她的地位根本已經不會被身材影響到形象，在寫什麼鬼？」、「肥或瘦沒差，她就是天后」。

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