新年必聽Twins 7首歌　《孖寶668》《你最紅》令賀年歌不再老土

Twins剛剛開完一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會，不少人都表示回憶返晒嚟，首首歌都識唱，更有人從市場學角度撰文分析，指Twins是「香港史上Marketing最成功產品」，歌曲陪住一兩代人成長。而Twins除了流行曲，更連兒歌專輯、英文碟、賀年歌都有涉獵，趁住新年就重溫一下7首必聽的Twins賀年歌！



Twins在最新的演唱會上，都有唱出賀年歌《你最紅》。（資料圖片/葉志明攝）

Twins初出道即火速爆紅，出完頭兩隻大碟《Twins》、《愛情當入樽》後，就決定趁住農曆新年推出她們的首張賀年專輯，銷量首週已突破白金；而《孖寶668》這首賀年串燒歌，開啟了她們每年一首賀年歌的傳統。

Twins首張賀年歌專輯，更破格以六角形為封套。（網上圖片）

《孖寶668》（2002）



舒文將香港人由細聽到大的5首賀年歌《歡樂年年》、《財神到》、《恭喜恭喜》、《新春頌獻》、《迎春花》重新編曲，串連成《孖寶668》，由青春可愛的Twins翻唱，立即搣甩老土味。MV中蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）頭紮兩隻髻，換上唐裝衫，阿Sa更一度扮演伯父調戲阿嬌。

《孖寶668》中的「中國娃娃」造型。（MV截圖）

阿Sa化身鹹濕伯父調戲阿嬌。（MV截圖）

《你最紅》（2003，但實際發行日期為2002年11月）



必定是Twins最紅的一首賀年歌，雖然2012才放上YouTube，但累積過百萬觀看，街知巷聞程度絕對不會輸俾傳統賀年歌。而MV厲害之處是請來張國榮（哥哥）客串靚仔三叔公一角，阿Sa曾憶述本身與哥哥冇交情，不過公司一致認為哥哥很適合這個角色，她鼓起勇氣打畀哥哥，對方二話不說便答應了。

不過MV面世後數月，哥哥便離開了大家，而《你最紅》亦成為了他生前最後一個MV。雖然至今已過了21年，仍成為香港人心中的永恆經典，有網民大讚：「香港有史以來最好聽嘅賀年歌 以後都仍然會年年都播～」

有哥哥張國榮加持，《你最紅》至今仍是近代賀年歌經典。（MV截圖）

《四喜臨門喜迎春》（2004）



Twins和BOY’Z以往成日孖住出現，但四位的合唱歌又豈止得《死性不改》？還有這首一樣大玩串燒歌的《四喜臨門喜迎春》，以伍樂城作曲、林夕填詞的新歌貫穿傳統的《新春行大運》、《打雀英雄傳》、《三笑姻緣》、《錫晒你》，MV中四人反串，阿Sa更不惜戴假哨牙扮醜，而BOY’Z亦有「裝假狗」扮女人，十分搞笑。

Twins和BOY’Z以往成日孖住出現。（MV截圖）

《八星報喜賀賀喜》（2005）



比起前一年的四人賀年歌，這首《八星報喜賀賀喜》更大堆頭，除了Twins和BOY’Z外，還有吳浩康、梁洛施、鄭希怡、李逸朗等英皇藝人，非常熱鬧地唱出《財神到》、《恭喜你》、《喜氣洋洋》、《迎春花》、《大家恭喜》、《八星報喜》等，Twins亦以妃子及財神造型亮相，但最有趣是一齊扮徐小鳳。

英皇眾人一齊在《八星報喜賀賀喜》MV扮徐小鳳。（MV截圖）

《夢想黃金屋》（2006）



這首並非串燒歌，又是伍樂城與Twins的合作作品，Twins吊高把聲以粵劇般的唱腔演繹這首歌曲。歌詞提到「入住豪盡的黃金屋 才明白何謂美」，為了配合歌曲主題，Twins就問周啟邦伉儷借出位於摩星嶺的億元寓所來取景，全屋金光燦燦，極盡奢華，就連廁所、浴缸等通通都鑲金！周啟邦伉儷更另外借出二人心愛的粉紅色勞斯萊斯座駕，於MV中亮相。

周啟邦伉儷借出大宅之餘，亦借出二人心愛的粉紅色勞斯萊斯座駕。（MV截圖）

Twins去了周啟邦伉儷的黃金屋拍MV，就連廁所都金光燦燦，十分浮誇。（MV截圖）

《紅噹噹飛吻》（2007）



今次Twins又同男子組合合唱，但不再是同門的BOY’Z，而是殿堂級男團草蜢！五位在MV中又唱又跳，是一次很有新鮮感的合作。

Twins與草蜢合唱《紅噹噹飛吻》。

《送豬型鼠》（2008）



Twins最後一首賀年歌，當時因為是鼠年，有迪士尼贊助，所以Twins就同米奇老鼠聯乘賀年歌曲，MV在迪士尼拍，氣氛好夢幻！