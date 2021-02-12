過年除咗《迎春花》仲有乜歌聽？　Twins劉德華賀年歌成近代經典

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-12 10:00

數到過年習俗，其中一個就是聽賀年歌。大部份人第一時間想到的，總是離不開《財神到》、《歡樂年年》、《迎春花》等傳統賀年歌，雖然首首經典，但樂迷都想有點新鮮感。讀者不妨將下面提到的5首歌加入自己的賀年歌playlist中，透過千禧年後推出的應節作品感受節日氣氛。

千禧年後的賀年歌，第一時間會想到Twins和劉德華。（資料圖片）

《你最紅》

Twins在出道初期，幾乎每年都會推出賀年歌，當中有《孖寶668》、《四喜臨門喜迎春》等改編歌，也有全新創作的賀年作品。2003年推出的《你最紅》可謂當中的經典，MV中有張國榮客串，在「哥哥」歌迷眼中，同樣是首在農曆新年值得一再回味的歌曲。

《紅噹噹飛吻》

2007年，Twins與草蜢合唱廣告歌《紅噹噹飛吻》，亦是一首賀年歌。除了「大市興旺」、「大展鴻圖」等祝福語外，亦有「恭祝佳侶／一生一雙一對／天天都似結婚」等歌詞，期盼對方甜甜蜜蜜。適逢年初三（14/2）是情人節正日，這首歌變得更加應節！

《恭喜發財》

「我恭喜你發財，我恭喜你精彩！」這首劉德華在2005年推出的賀年歌，近年亦成為不少商場熱播的歌曲。華仔近年曾與王寶強、劉昊然、李宇春等內地歌手合唱新版，更在2018年推出特別版《恭喜發財五福來》。

《恭喜發財歌》

在被《恭喜發財》洗腦的同時，原來側田於2011年也有一首《恭喜發財歌》（GongXiFaCai Song）。歌曲給人一種放鬆的感覺，與過往賀年歌的編曲不一樣，歌詞中亦沒有祝福語，取而代之的是一個又一個慶祝節目，加上「我怎會捨得激親你／加多一吻添喜氣」、「Happy new year girl／Spend my life with you around the would」等句子，聽起來比較像一首情歌。

《揮春啟示錄》

無綫（TVB）過往亦曾推出《財神駕到》、《新抱喜相逢》等賀歲劇，以改編歌或非賀年歌作為主題曲。不過，2013年推出的《初五啟市錄》主題曲《揮春啟示錄》，正是一首全新創作的賀年歌。農夫一開始從「初一」Rap到「初七」，其後用歌聲為農曆新年傳播溫暖，正好具備賀年歌元素。