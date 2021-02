過年除咗《迎春花》仲有乜歌聽？　Twins劉德華賀年歌成近代經典

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-02-12 10:00

數到過年習俗,其中一個就是聽賀年歌。大部份人第一時間想到的,總是離不開《財神到》、《歡樂年年》、《迎春花》等傳統賀年歌,雖然首首經典,但樂迷都想有點新鮮感。讀者不妨將下面提到的5首歌加入自己的賀年歌playlist中,透過千禧年後推出的應節作品感受節日氣氛。

千禧年後的賀年歌,第一時間會想到Twins和劉德華。(資料圖片)

《你最紅》

Twins在出道初期,幾乎每年都會推出賀年歌,當中有《孖寶668》、《四喜臨門喜迎春》等改編歌,也有全新創作的賀年作品。2003年推出的《你最紅》可謂當中的經典,MV中有張國榮客串,在「哥哥」歌迷眼中,同樣是首在農曆新年值得一再回味的歌曲。

《紅噹噹飛吻》

2007年,Twins與草蜢合唱廣告歌《紅噹噹飛吻》,亦是一首賀年歌。除了「大市興旺」、「大展鴻圖」等祝福語外,亦有「恭祝佳侶/一生一雙一對/天天都似結婚」等歌詞,期盼對方甜甜蜜蜜。適逢年初三(14/2)是情人節正日,這首歌變得更加應節!

《恭喜發財》

「我恭喜你發財,我恭喜你精彩!」這首劉德華在2005年推出的賀年歌,近年亦成為不少商場熱播的歌曲。華仔近年曾與王寶強、劉昊然、李宇春等內地歌手合唱新版,更在2018年推出特別版《恭喜發財五福來》。

《恭喜發財歌》

在被《恭喜發財》洗腦的同時,原來側田於2011年也有一首《恭喜發財歌》(GongXiFaCai Song)。歌曲給人一種放鬆的感覺,與過往賀年歌的編曲不一樣,歌詞中亦沒有祝福語,取而代之的是一個又一個慶祝節目,加上「我怎會捨得激親你/加多一吻添喜氣」、「Happy new year girl/Spend my life with you around the would」等句子,聽起來比較像一首情歌。

《揮春啟示錄》

無綫(TVB)過往亦曾推出《財神駕到》、《新抱喜相逢》等賀歲劇,以改編歌或非賀年歌作為主題曲。不過,2013年推出的《初五啟市錄》主題曲《揮春啟示錄》,正是一首全新創作的賀年歌。農夫一開始從「初一」Rap到「初七」,其後用歌聲為農曆新年傳播溫暖,正好具備賀年歌元素。