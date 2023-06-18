4種手面相能言善道兼聰穎　玲瓏相處事圓滑識講嘢、尾指長善交際

撰文：女人我最大
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從小我們就很羨慕能在眾人面前侃侃而談的人，不僅人際關係很好，在各種場合也都非常吃香，更不用說進入社會以後，擁有一嘴好口才的人，在職場上、交友上更是超級大加分！

湯鎮瑋老師就曾在《命運好好玩》節目分析，既聰明又有好口才的人的手面相，現在就一起來看看自己以及身邊的人有沒有符合吧！

聰明又能言善道的4種手面相！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一、社交紋+尾指較長

社交紋是指手相擁有兩條感情線的人，這樣的人本身情感豐富，對人很有熱情且溫暖，而且個性活潑主動，擅長交際；而尾指尖對齊或超過無名指第一個指節，代表小拇指比較長，不怕生，且很能盡情展現自己、很會交際應酬，因此很容易結識貴人，走跳在社會上非常吃香！

二、能言紋

能言紋是指手相擁有兩條智慧線並列的人，他們講話很有內容與深度，且能透過閱讀，將很多知識轉換成文字和語言，也可以將平淡無奇的故事，講得生動有趣、妙語如珠，跟他們對話往往能夠得到很多資訊，也可以學習到很多知識，像是一本百科全書一樣！這樣的人，如果從事傳授或者教職非常合適。

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三、聰敏相

從面相上來看，耳垂豐滿且結實的人，邏輯非常清晰、反應靈敏，且如果耳垂的方向還能朝向嘴巴，就是俗稱的「明珠朝海」，口才極佳反應快速，也非常能觀察細節，成為自己的語言，適合從事演說家、業務或者主持人，講的內容條理分明，很清楚知道自己該做什麼、該講什麼，完全就是舌燦蓮花的代表。

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四、玲瓏相

玲瓏相是指嘴巴大且嘴唇較薄，而衡量標準是嘴角兩條線往上對齊或者超過黑眼珠，就算嘴巴較大，若再搭配上較唇薄，代表這個人處事相當圓滑，講話很有分寸也會看場合，不會輕易得罪人，自然講話動聽，也就能廣結善緣！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

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