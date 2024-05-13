盤點女生10大辛苦工　第1名無懸念有苦自己知　附母親節禮物提案

隨著新時代女力崛起，女性逐漸在職場上展露頭角、大放異彩，擺脫家庭或刻板印象的框架，朝自己的夢想挺身而進。這次《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出十大女性辛苦職業。



雖然女性揮灑空間變寬廣，但在工作過程，難免遭遇挫折、歧視、職業天花板，但她們獨有的韌性、溫暖、柔軟等特質，讓百工行業越來越不能沒有女力。

藉著一年一度的母親節，讓我們一起來了解網友如何看待女性職業問題，不只對媽媽說聲辛苦了，也可以挑選適合的禮物，好好犒賞身邊的女性吧！

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No.1 家庭主婦

全職媽媽或是家庭主婦看似不需要承擔職場壓力，但實際上，家庭主婦們全心投入家庭、照顧小孩，每天的工作超過10小時以上，全年無休，甚至媽媽們的付出，容易被視為理所當然，導致身心俱疲。再加上沒有獨立的收入來源，恐慌感在所難免。

對於全職媽媽們的辛苦，網友表示，「一整天在家忙東忙西，其實疲勞不亞於職業媽媽」、「打掃家裡其實一天就沒了」，因此為她們節省做家事時間的禮物，會最實用。送「洗碗機」是近年非常熱門的禮物，「如果家裡人口眾多，光煮飯、洗碗就要花掉好幾個小時」、「洗碗機真的能夠節省很多時間還有體力，最重要的是媽媽的手，不會再因為泡在水裡變得皺皺乾乾了」。

No.2 教育界（老師、教授）

許多人都認為老師、教授是最適合當賢妻良母的職業，平常的工作就要接觸小孩或是學生，大多給人溫柔、有耐心的形象，但也因為老師工作的繁瑣，每天得面對不少突發，加上時代演進，增加工作上的難度也隨之增加，老師的壓力也不可同日而語。

除了心裡層面的壓力，無論是老師或是教授，身體上最直接的挑戰，是需要長時間站立，網友說「老師寫黑板或是站著上課真的很費體力」，對於老師來說「筋膜槍」、「按摩神器」就是居家必備的神器，可以讓長時間站立的肌肉，得到舒緩，甚至手臂、全身都能夠按摩到，「比起按摩椅更加好用，不佔空間，又可以想按哪裡按哪裡」。

No.3 醫界（醫生、醫護人員、護理師）

身為醫生、醫護人員或護理師，除了需要接受工作輪班的時間變動。當下班陪伴小孩時，也可能一通電話，就必須立刻趕回醫院。她們常在救人使命感，和陪伴小孩成長之間拔河，強大的心理素質與體力是不可或缺的要件。

醫界的女力常顧到了別人的健康，卻忽略了自己的身體狀況，如果晚上睡眠品質不佳，對身體更是負擔，因此「人體工學枕頭」對需要良好睡眠的她們，是很必備的助眠品。網友也表示「從小到大，身為醫生的媽媽，真的是隨Call隨到，假日也要陪我們出門，真的很忙碌，希望他們能夠好好休息」、「身為醫生的小孩很驕傲，但也希望他們在照顧別人的時候，也要照顧好自己的身體」。

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No.4 軍警消

軍人媽媽、警察媽媽、消防媽媽是社會上的重要角色，除了保護好自己的小孩之外，也身兼為國家安全、居家安全把關的責任。她們的工作，有時還會有生命危險，必須上緊發條，回到家後又是那個柔軟的母親，用盡全力的守護孩子。

網友們也表示「軍警消經常需要值班，不固定的上班時間」、「軍警消母親，真的沒有辦法在白天曬衣服」，所以送上一台「烘洗衣機」，或許是個貼心的選擇。設定好時間，智慧遙控，「這樣衣服真的都不會悶臭了」、「有了這個比較不用擔心沒時間洗衣服或是曬衣服的問題」。

No.5 航空業（空服員、空姐、機師、地勤）

航空業的空服員、空姐、機師、地勤，經常需要長時間的上班，再加上不固定的時間、航程以及排班，作息相比其他職業，不穩定性高，因此缺席與家人、小孩聚會時間是難以避免的情況。尤其，大家最愛的三大節日，或連續假期，反而是她們最忙碌的時候，如何讓工作與家庭平衡，更是她們的一大挑戰。

在體能上，航空業的女力們，常會面臨需要長時間站立或跑來跑去的情況，「空姐媽媽每次回家腳都超水腫又超酸」。送上「加熱護膝熱敷按摩儀」或是「按摩課程」都是不錯的選擇，放鬆她們的腿部肌肉，也能讓膝蓋得到舒緩，「地勤也一直跑來跑去的，一整天下來真的很忙碌，很需要好好放鬆」。

No.6 法律業（律師、檢察官、書記官、法官）

在法界工作，不管是律師、檢察官、書記官都給人光鮮亮麗的感覺，在社會上的地位也被不少人認為相當崇高，但其實律師需要花費大量時間去暸解案件，從諮詢、寫書狀、閱卷、開庭，每個過程都相當耗費時間和精神。雖然薪水待遇相對比較好，但精神與腦力的耗損也大，在工作、自己與家庭之間拔河，是常發生的情況。

網友也評價「律師真的很累，也常常要夜間偵訊」、「偵訊、查閱卷宗有時候真的要花好多好多時間」。在忙碌的日子中，工作上又需要體面出場，這時候送上一台「蒸氣掛燙機」，就能夠快速的解決這個問題，「加熱的很快，最重要的是很小，不會佔地方」、「再也不用怕媽媽衣服皺巴巴，方便又省時」。

No.7 新聞媒體業（主播、記者、攝影師、主編）

新聞媒體是個與時間賽跑的行業，不論是主播、記者或是攝影師，都需要快速大量地吸收資訊，還得在有限時間內完成工作。近幾年，因為網路發展，讓媒體生態快速變化，新聞媒體業的工作複雜性增加，且為議題時效性，長時間的工作或出差，是工作少不了的環節。

考量到在新聞媒體業工作，不時會有上鏡需求，因此皮膚好不好就滿關鍵。送「音波洗臉機」給她們，除了能讓皮膚更加光滑細緻，也能卸掉濃重的妝容，「上鏡的鏡頭都會比較濃，需要好好卸妝」、「鏡頭真的要膚況好才會漂亮好看」。

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No.8 科技業（工程師、研發人員、PM）

身處科技業，舉凡是工程師、研發人員、PM等，無論是哪一個角色，工作過程的燒腦指數都很高，加上長時間盯著螢幕，雙眼的負擔也大。另外，台灣科技業的高壓高工時，已是不爭的事實，如果沒有能機動支援的另一半，科技業的媽媽們，常得面對蠟燭好幾頭燒的情況，最後為了照顧家庭，被迫放棄工作的例子也時有所聞。

「媽媽每次下班回來，眼睛都會相當的疲憊」，為體恤科技業的媽媽們，送「眼部按摩器」就能讓她們好好放鬆，舒緩眼睛長久累積的疲憊，「按完真的可以減緩眼睛壓力，促進血液循環」、「有時候看螢幕太久，用眼過度，就很需要好好按摩放鬆一下」。

No.9 職業運動員

不論從事哪一項運動的專業運動員，都必須經過長時間的訓練，不斷突破自我極限，才能達到理想的出賽狀態。由於她們不但要保持自己體能的穩定度，還得專心一致地投入練習過程，因此想要兼顧自我挑戰與家庭事務，更需要有過人地刻苦自勵態度。

網友也表示，「當教練跟運動員的媽媽，經常都會聯絡不到人」，因此，送上一支能記錄自己運動時間和身體狀況，還可以與家人聯繫的「智能手錶」就很實用。「身為運動員需要知道自己的身體狀況和進步程度，手錶的功能就相當重要」、「真的需要可以記錄的手錶，在運動時，智能手錶也能收到訊息，不會錯過小孩或是家人的任何訊息」。

No.10 公務員

公務員雖然被不少人認為是鐵飯碗，但也是人民的公僕，若服務態度與工作效率不佳，容易被民眾投訴，工作壓力也頗大。網友表示，「速度與態度的壓力，公務員工作需要快速、正確、友善的回應。」

由於時代轉變，公務人員的壓力，十年內翻倍增加，「公務員其實壓力真的很大，畢竟是第一線面對民眾」，這時候送上「保養課程」或是「保養品」讓公務員媽媽好好保養，會是讓她們笑口常開的窩心禮物，「希望他們在忙碌的工作中，也能保持漂亮，漂亮了心情也會好」、「希望媽媽們也能好好照顧自己的美貌」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月10日至2024年04月08日，共1年。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『女性職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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