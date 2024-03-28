卵巢早衰提早停經、進入更年期？營養師分享抗衰老必食這5大營養
撰文：中天新聞網
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不良生活習慣、壓力、飲食等都可能造成卵巢早衰，代表卵子庫存量已如同40歲以上的女性，受孕機會大幅降低，甚至提早進入更年期。
營養師高敏敏在臉書分享，明明才30歲卵巢功能卻像50歲，可能40歲就會面臨提早停經，卵巢早衰跟人會變老是一樣的道理，是無法阻止跟逆轉的，不過可以藉由改善生活習慣以及飲食等後天努力，減緩衰老的狀況。
卵巢抗衰老必吃5大營養素（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 大豆異黃酮
可以從喝豆漿、吃毛豆攝取，豆製品裡豐富大豆異黃酮，可以抗氧，對延緩老化很加分。
2. 肌醇與葉酸
就是我們常說的維他命B8跟B9，通通吃起來，水溶性維生素可以改善不規則的排卵，增加卵子成熟數，因為是水溶性的營養，所以建議天天都要吃綠色蔬菜，全穀雜糧類的食物，像是燕麥就是很不錯的選擇。
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3. 輔酶Q10
可以提高卵子品質維持女性功能的健康，平常我們可以藉由攝取橄欖油和堅果來補充。
4. 維生素D3
吞拿魚、香菇、牛奶等這類的食材吃起來，也可以在天氣好的時候多多去曬太陽來增強維生素D3的吸收。
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高敏敏指出，不管你想要更有女人味，還是提早抗衰，甚至是延緩變老的速度，都可以用飲食好好的照顧自己。
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