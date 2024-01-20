1人賺錢3個人用！離異、喪偶，未婚　內地2千萬名獨撫媽媽的故事

「單親媽媽，這個稱呼強調了缺失的部分，獨自撫養，它是特別彰顯力量的。」音樂人魏雪漫2015年創立「一個母親」，是致力於為獨撫媽媽提供心理支持的公益機構。據推測，中國有2000多萬獨撫媽媽，羣體龐大又隱秘。目前「一個母親」有300多位義工，為她們提供法律、理財、心理諮詢等服務，完全免費。



2016年，魏雪漫自己也成為一個獨撫媽媽，她更真切體會到需要這些女性以勇氣和智慧去面對的狀況是多麼不易。獨撫媽媽往往財務上精打細算、生活爭分奪秒，把自己活成了時間機器。

一条拍攝了魏雪漫、以及獨自撫養6歲龍鳳胎的媽媽米蘭的一天，「您覺得在孩子成長過程中，給他什麼是最重要的？」一条分別問了兩位媽媽相同的問題，她們不約而同給出答案，「愛才是最重要的。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自述：魏雪漫、米蘭（一条） 編輯：倪蒹葭（一条）

01 「一個母親」為獨撫媽媽而存在

「一個母親」是致力於為獨自撫養孩子的媽媽提供心理支持的公益機構。我們推測有2000多萬的獨撫媽媽在中國，有的離異、喪偶，有的是未婚，也有可能就是婚姻危機，父親參與養育的時間很少。目前在我們社羣裏，我們直接為7000多位媽媽提供服務。

單親媽媽，我們總覺得這個稱呼有點問題，它強調了缺失的部分，「獨自撫養」，是特別彰顯力量的。有一位喪偶的媽媽，丈夫突然之間離世，她還來不及處理自己的喪失，就立即要捲入生存的漩渦，房貸、孩子的學業……丈夫離世之前她沒有工作，她受過很好的教育，法律專業畢業，但在這種急性的情況下，她只能去打零工，換取低微的收入。在之後漫長的時間，她要療愈自己的喪失，陪伴孩子去療愈喪失，一點點重建他們的生活。

也有未婚的媽媽，她跟男朋友分手之後，才發現懷孕了，她沒有任何的抱怨，沒有通知任何人就把孩子生下來了，承擔起這個責任，她是一個設計師，一個人帶着孩子去面試，她讓我覺得非常驚歎。一位離異獨撫的媽媽，在剛開始要一個人去養孩子的時候，發現自己得了乳腺癌，「一個母親」有各種各樣的形式陪伴她，比如一對一的心理諮詢、線下互助小組，一直到她複查好轉，事實上最終穿越黑暗洞口的人是她自己，「一個母親」可能是一個療效因子。

我是歌手，也學習心理諮詢，2014年，我的舞動治療學習畢業了，我們需要去實習，用學來的治療技術去幫助一個人羣，我和同學聊起來可以做「單親媽媽心理支持計劃」，而且我發現一位舞動治療同學就是獨撫媽媽，她是北京大學心理學博士，帶3個孩子，要工作，要照顧孩子的學業成長，還要為別人提供心理支持，她身上的這種智慧、韌性感召着我，於是決定了要做這件事情。最早的時候沒有錢，第一年有一位匿名的捐贈者，L先生，他的媽媽就是一位獨撫母親。「一個母親」最早是電台的形式，我請做心理諮詢的同學老師來我家裏，像茶話會一樣，中間放一支錄音筆，去聊0~3的養育應該是怎樣的？3~6歲兒童發展有什麼特點？話題圍繞着養育、親子關係、親密關係。我還開始錄繪本，為了降低噪音，把自己關在家裏的衣帽間錄了好多期。

獨撫媽媽是一個隱蔽的羣體，剛開始會發現很難找到她們，她們有一種埋藏比較深的恥感，好像很多媽媽會覺得我的關係失敗了，我的生命失敗了，甚至喪偶的媽媽居然也會有這種感受。通過電台的形式，我們觸達到很多獨撫媽媽，慢慢發展成為社羣。我們一旦去陪伴她們重新審視自己的處境，恥感可能就不見了——你那麼有勇氣，那麼有力量，你一個人應付那麼多事情，那麼有智慧，我們想陪伴她們看到這個部分。

目前在線上我們有超過30個社羣，在抖音也開了日常直播。300多位義工，為我們的媽媽完全免費服務。律師就有100多位，教大家如何打離婚官司，如何爭取撫養費，如何兑現亡夫的遺囑……還有理財專家、心理諮詢師等等。很多媽媽不知道怎麼跟孩子解釋爸爸去哪兒了，我們的心理諮詢師會和她們討論，帶着誠摯去告訴實際的狀況，這樣就不會有一個家庭秘密在那，像客廳中央的大象。對孩子的虧欠感也是剛開始獨撫的媽媽要去面對的重要議題，首先先把自己歸位到一箇中正的母親位置上，你沒有對孩子有任何的虧欠，因為你能夠控制的只有這麼多。我們在全國10多個城市有線下小組，它是心理支持小組，而且同城的媽媽們能夠互相幫助。一個喪偶的媽媽，大概在她第三次參加小組之後，她平靜地去處理了丈夫的户籍註銷，她之前一直沒有辦法去註銷，接受不了。我覺得接受了已經發生的，就會有新的開始。

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我們還有一些輕度的療愈活動，比如説漂流畫冊。我們會從北京寄出去一些空白的畫冊，然後漂到不同的媽媽家。媽媽會寫上我是誰、我想説什麼，然後和孩子去做一些創作。畫冊漂到了濟南，在一個快遞驛站裏面，一個媽媽和孩子在這裏工作。這位媽媽説，我好累，好想睡覺。畫冊又漂到了湖南的一個遊樂場裏，孩子在遊樂場玩，媽媽就在旁邊擺攤。她説這一下午賺了35塊錢，可是孩子一玩就花了一百多。從2018年開始我們每年都漂，到現在已經有6本了，走了50多個城市，有100多位媽媽和孩子在上面做了她們的作品。

在2016年，「一個母親」這件事情已經做了兩三年時間了，我自己成為一個獨撫母親。剛開始我有一種很深的羞愧，是對於「一個母親」的。我才發現之前對獨撫媽媽的那種揣測，是多麼傲慢無知。我真切體會到了，一個獨撫媽媽有多麼地不容易。女兒3歲以前，我都沒有離開過她。還好我可以把工作帶回家裏去做。生孩子第二年，我覺得自己已經枯竭了，沒有更多心力再去幫助別人，「一個母親」只差一點點就關閉了。但我的小夥伴説不要薪水，在最困難、我也沒有能力再去募款的那個階段，她們堅持了下來，就是現在「一個母親」僅有的兩位全職人員。我們現在漸漸好起來，越來越多有能力的人加入我們做兼職或者義工。

生了孩子以後，我起碼錯過了四五部特別大製作的音樂劇，這次我特別想要去面試《致埃文漢森》裏的媽媽角色，因為她就是一個獨撫媽媽，主角其實是她的兒子，但是要理解兒子為什麼會成為這樣，他很焦慮，但他又這麼善良、有勇氣，他是怎麼回事，他的媽媽是一個特別重要的源頭。我獨自撫養女兒已經8年時間，我一直以為已經自我療愈了，我不是很好嗎？我還在工作，把孩子養得活潑開朗，可是剛拿到《致埃文漢森》裏的唱段開始學的時候，每聽一遍哭一次，不知道哭了多少次以後，才可以平靜地以音樂劇演員的素養去表演。歌詞是獨撫媽媽非常真實的寫照，「空房間那麼大，而我那麼小」，大的不是房間，是一個無法預知的未來。「回憶像不癒合的傷口，我不怕填不滿你生命的缺口」，孩子的生命缺口是填不滿的，只能儘量把媽媽完整的愛給他，她真的不怕嗎？她只不過是一邊怕，一邊向前走，走着走着才能夠有機會變成不怕。

有一句話不知道誰説的，但是我一直記得——支持推動搖籃的手，就是支持整個世界。「一個母親」還有很多想要做的事情，比如在全國各個城市落地「一個母親」託管站，這真的是孩子還小的時候，獨撫媽媽的剛需。託管站裏可以有非常專業的人員幫助她們，讓她們在沒辦法照顧的時候把孩子送過來，而且還很放心。對於那些收入很低的獨撫母親，我們的能力非常有限。期待更多人和機構可以一起來支持獨撫媽媽，建構一個更完善的社會支持體系。我們機構有一個願景，希望世界上沒有獨撫媽媽，但就是會有，所以我很希望，就算我們離開這個世界了，還會有人繼續把「一個母親」做下去，只要有獨撫媽媽，就有「一個母親」。

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02 獨撫媽媽的一天

我叫米蘭，今年38歲，是一對6歲龍鳳胎孩子的媽媽，嚴格意義上來説，我獨自帶他們是近半年才開始，但是在我自己心裏面，這五六年基本上都是我一個人操持過來。前段時間上映的電影《我經過風暴》，有些情節和我的經歷如出一轍，和前夫在一起時候，被打擊到完全自我否定，「你做的事情，長個腦袋的人都能做」，我覺得如果想要證明自己，就必須出來工作，孩子一歲多的時候，我找到工作，在這家公司四年半時間，晉升為人力資源部總監，也是公司高級合夥人。工作反而療愈了我，我感覺到在這裏是被需要、被認可的。

半年前，從孩子爸爸那正式搬出來的第一天，兒子突然間對我説了一句話，抱着我説，媽媽咱們拍張照，以後就我們三個人一起生活了。哪怕我很難，我也毫不後悔生了龍鳳胎，我小時候父母離婚，跟着4個姑姑長大，相當於沒有一個完整的自己的家，現在這個家，是我一點點建造起來，這種血脈親情上的愛，怎麼也割不斷的，我不再是沒有家的人。租好房子之後，我們一起打掃房間、添置綠植、買懶人沙發，他們現在養成了很多自立的習慣，比如説自己洗澡、收拾玩具，甚至幫我打掃衞生。

加入「一個母親」，是最近一個月的事，今年我們娘仨很不幸，每次流感都是一起發燒，我硬抗着自己生病的狀態，帶着兩個發燒的小孩在醫院跑前跑後，很脆弱。我覺得總是這樣不行，沒有力量來支撐，聽説國外有一些獨撫媽媽的互助社羣，甚至有獨撫媽媽兩個人一起合住，在養育上彼此照應，就去搜索國內有沒有。找到「一個母親」那一刻，一下子安全感就來了。我們是一羣能夠共同感知彼此的人。下雪那天我在工位上偷偷地哭了，因為「一個母親」羣裏面聊的一個話題，讓我共情了，一位媽媽提到帶孩子有點辛苦，我也突然間想到這6年幾乎都是全年無休。還有一些很實際的幫助，比如跟法律、心理的老師去聊我現在的一些問題。我目前是「一個母親」河北地區羣的籌備和發起人，我今年手機壞了，設置新手機的時候，不知道緊急聯繫人那一欄該填誰。我是希望在認識同城的一羣獨撫媽媽之後，真的可以建立除了親情之外的另一種感情，互相支持着走完這一段人生中稍微有點難的路程。

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小朋友的幼兒園我挑了又挑，最後選了在我上下班路上的私立幼兒園，能滿足我卡時間的需求。送完孩子去上班的一段路，是一個小小的放鬆時間段，尤其秋天的時候，路邊葉子都黃了，只有幾分鐘我也會聽個音樂。因為這樣的時間太難得，生了孩子之後我把自己過成一個時間機器，從早到晚都是掐算好的。馬上放寒假，他們還是要繼續上學，因為我不放假，他們只能全年無休上幼兒園。幼兒園放學是17:30，我18:30下班，如果孩子總是被晚接，我怕他們心裏面自卑，在漫長的等待裏，覺得自己是不被愛的，所以晚上請幼兒園老師幫忙送到體能館、或者安排英語課……讓他們的時間充實起來，下班之後正好去接他們。做晚飯時間很緊張，週末我提前燉點牛肉、紅燒肉，拿小袋子分裝起來，到週中的時候，拿出來一袋，加點水就是一頓飯了。

我認為孩子在成長過程當中，最重要的是給予父母無條件的愛，因為這會給他很充足的力量感。包括我和孩子爸爸關係緊張的時間，都沒有説過爸爸的任何壞話，我都説媽媽和爸爸是世界上最愛你的人，包括他們跟爸爸見面、打電話，我完全沒有任何阻攔。

現在我一個人掙錢三個人花，剛好夠日常，抗風險能力非常非常低。前段時間公司管理層一起去澳門，我跟着一起去放鬆了幾天，這是我6年來最放鬆的幾天。回來以後兒子表示很羨慕，反覆跟我念叨，媽媽我想去三亞。我説媽媽現在沒有辦法帶你去三亞，我直接跟他倆算賬了，三個人機票多少錢，住宿多少錢，他知道這個事兒對媽媽有挑戰，後來他就不説了。但我依然還是感覺很很知足、感恩。要不是有這份工作，這種狀態我都維持不了，有一份10個城市的獨撫媽媽調查報告顯示，月收入不足4000元的獨撫媽媽佔比超過60%，其實她們真的沒有能力嗎？不是，前些年為家庭犧牲了很多，帶着孩子又需要從零開始就太難了。希望我們仨都能夠成長得抗風險能力越來越強，哪怕以後人生的路註定就是我們三個人一起互相支撐着走下去。

如果你自己是獨撫母親（單親媽媽），請填寫此表單獲取「一個母親」公益組織贈送的温暖包；如果你身邊有獨撫母親，也感謝你把這個表格轉發給她由她來填寫，我們會送出温暖包給她一份温暖和支持。

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