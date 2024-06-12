夏天容易失眠？台醫分享4個零成本方法 輕鬆解決失眠、輾轉難睡

【睡眠不足/失眠】夏天悶熱濕焗，容易輾轉難入睡，影響心情同時影響白天精神。不想被不穩定的睡眠品質影響，想要一覺睡到天光，難道要一一試盡褪黑素、安睡噴霧、安睡食物？如果你不想借助外物，近日台灣首盛診所院長 簡銘成醫師於節目分享了自己的助眠4招，親身經歷有效改善睡眠品質，大家不妨參考一下！



你有失眠困擾嗎？

睡不好當然令人煩躁不安，不過到底怎樣才算是失眠呢？簡醫師分享道如果一星期超過3天有以下狀況的話，就已經屬於初段失眠，大家需要稍作重視了！

失眠狀況：1. 超過30分鐘才能入睡

失眠狀況：2. 醒來隔半小時才能再睡

失眠狀況：3. 特別早醒又睡不回去



台醫分享4招穩定睡眠質素

解決失眠：1. 盡量睡前1小時不要使用電子產品

相信不少人都會知道電子產品會影響睡眠，除了因為藍光、活動的畫面會令到眼球過動、大腦過於活躍，亦因為睡前進行刺激性的活動，例如查看電子郵件或社交媒體等活動，令大腦處理過程加重，因而延遲大腦的放鬆過程，從而影響睡眠。若想令大腦放鬆，簡醫師指盡量睡前1小時不要使用電子產品，能讓大腦的褪黑素自然分泌，增加睡意。

解決失眠：2. 白天適當運動

想令褪黑素、血清素自然分泌，進行有節奏的運動，例如慢步、瑜伽、韻律舞蹈等輕氧活動能夠活化血清素分泌，簡醫師分享運動的時間亦要注意，應該在日間時間抽空30分鐘，讓心跳能夠達到130以上為佳。

解決失眠：2. 白天適當運動（freepik)

解決失眠：3. 睡前適當拉伸

如果在日間沒法抽空運動，簡醫師指適當拉伸亦有助分泌褪黑素以及血清素，特別是伸展大腿、肩頸以及前胸，讓整天緊繃的肌肉放鬆。

解決失眠：4. 益生菌改善神經免疫系統

要是擔心耐藥性及依賴，簡醫師分享原來服食益生菌亦有助改善腦腸軸，調節大腦和腸消化道兩個器官間的溝通橋梁，令神經免疫系統敏銳，令體內血清素、多巴胺上升，從而改善睡眠品質。簡醫師指服食第4代益生菌或 γ-胺基丁酸（GABA）的效果更為顯著。