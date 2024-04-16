失眠瞓唔著？醫生分享5大法助放鬆入睡　睡房別放1物影響睡眠質量

躺在床上翻來覆去就是睡不著？夜夜數羊好無奈？「睡眠障礙」是現代人很常見的問題，別小看睡不好，長期下來不僅會影響精神狀態，讓工作效率下降、注意力無法集中，還可能會讓疾病找上門！



身心靈預防醫學專家洛桑加參醫生，在新書《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》特別分享了幾個改善失眠的方法，有失眠困擾的姐妹們，不妨可以試著調整，幫助改善睡眠質量，提升生活品質。

5個改善失眠的方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

長期睡眠不足的影響

現代人生活步調忙碌緊湊、壓力大，失眠問題已成為文明病！但，姐妹們以為睡不好只會造成隔天精神變差嗎？洛桑加參醫生指出，失眠的影響遠不止令人疲倦和精神不振，長期的睡眠不足會帶來醫生和患者都擔憂的嚴重後果，例如失眠者的NK細胞減少超過50%，這大大增加了癌症的風險，同樣，失智症和慢性疾病的風險也會上升。對女性來說，失眠可能導致體重增加、皮膚皺紋和白髮。總之，睡眠不足會加速衰老和延長病愈時間。

1. 睡前遠離手機、電視

上床後就不要再滑手機了！睡前幾小時，應該盡量減少亮度強烈的光源，轉而使用柔和的光線，幫助大腦從興奮狀態過渡到放鬆，從而更容易入睡。除了手機、平板的藍光會影響睡眠外，許多長輩習慣用電視聲音作為入睡的陪伴，如果這不造成睡眠問題，那也無妨，但對多數人來說，看電視或聽電視睡覺往往會影響睡眠質量。洛桑加參醫生建議不要在臥室放置電視，如果需要某些活動來幫助入睡，閱讀令人心情愉悅的書籍比使用手機或看電視更好。

同場加映：更年期失眠兼煩躁？黃豆、牛蒡改善熱潮紅 8種食物舒緩不適症狀（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

2. 睡前避免刺激性飲品

好不容易睡著了，卻因尿意又得醒來？！合理的水分攝取對睡眠至關重要，一天中90%的水分應在太陽下山前飲用，夜間則只需喝剩下的10%，以避免頻繁起夜或盜汗影響睡眠。睡前數小時應避免刺激性和提神的飲料，如咖啡或強烈茶類，若真需要喝茶，普洱茶、花茶、薄荷茶或博士茶（Rooibos Tea）是較好的選擇。至於酒精，雖看似有助睡眠，但實際上會導致睡眠質量下降，因此不建議睡前飲用。

3. 回想今發生的好事

躺在床上明明該睡覺了，但腦袋卻一直空轉，想東想西，越想越焦慮？洛桑加參醫生建議，如果躺下身體放鬆時，而腦海中卻充滿了各種念頭，不要忘記你當下最重要的任務是睡覺。如果你真的需要思考些什麼，那麼試著回想今天發生的三件好事，並為此感恩，這不僅有助於放鬆心情，也有助於入睡。

同場加映：失眠引致暴飲暴食易變肥？醫生提3招改善睡眠質素 減腦退化風險（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

4. 從飲食著手

飲食也有助提升睡眠！洛桑加參醫生分享自己的3個自製助眠秘方，分別是無糖乳酪、天然蜂蜜和香蕉，除了助眠外，還能改善腸道健康，而腸道健康對於保持快樂和幸福感是非常重要的。此外，高脂大餐和容易脹氣的食物，如豆類，都會妨礙睡眠，平常胃部敏感的人在睡前也應避免過多辛辣食物。

5. 建立專屬睡前儀式

要順利進入睡眠，晚上和睡前的準備就很重要。如果副交感神經活躍，就容易入睡，反之，如果交感神經還在亢奮，就沒有睡意。首先要確保環境光線適宜，接著可以做些幫助身體逐步放慢節奏的事，例如喝一小杯熱水、洗個熱水澡、輕柔按摩腿部、用木梳梳頭、做一些舒緩伸展運動、深呼吸、靜坐、畫畫、聞著薰衣草等天然精油、閱讀或做其他讓自己放鬆但不過度刺激的活動。建立一套屬於自己的睡前儀式，不需太多步驟，但最好有固定的順序，這樣做相當於提前告訴你的身體，準備進入睡眠狀態。

沒有好的睡眠品質，白天讓人倍感疲憊，又不想要依賴藥物助眠，姐妹們不妨可以先試著調整平常的睡前習慣，也許就能改善失眠或是不好的困擾囉！特別要提醒，如果失眠的問題嚴重影響生活，還是要盡早就診，由專業醫生協助幫忙。

身心靈預防醫學專家 洛桑加參醫生

現任Dr. Lobsang洛桑預防醫學集團創辦人。經常受邀於海內外各地傳授整合東西方醫療體系的養生知識。作品散見於各大媒體，著有《不生病的藏傳養生術》、《靜心・淨心》，以及2024新書《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》。



延伸閱讀：

睡不好失眠怎麼辦？營養師分享5大「助眠食物營養素」跟著吃，有感提升睡眠品質！

為什麼很累卻睡不著？專科醫生點出失眠常見原因，3招提升睡眠品質不用夜夜數羊

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】