更年期失眠兼煩躁？黃豆、牛蒡改善熱潮紅　8種食物舒緩不適症狀

更年期吃什麼？更年期症狀如何舒緩？更年期飲食需要注意什麼？相信這是許多熟齡女人們的共同困擾，以下就為大家盤點更年期前兆和症狀，加碼舒緩更年期食物推薦，讓我們更能安然度過此階段，與更年期和平共處！



更年期症狀

更年期症狀根據衛福部及臨床資料顯示，婦女約在45到52歲這段時期，會因為女性荷爾蒙分泌逐漸減少，進而產生熱潮紅、盜汗、失眠、陰道乾澀、骨骼痠痛、失眠及心情低落等情形，這些都是常見的更年期症狀，也意味著需要更注意身心和飲食的調養。

更年期飲食指南：更年期吃什麼？

除了透過荷爾蒙療法、藥物治療，醫師也建議我們可透過健康飲食，來加以改善，同時延緩老化，像是含有豐富天然雌激素、蛋白質、纖維及全穀物這四大種類都對於舒緩更年期相當有幫助，大家可以根據這四大指標進行飲食調理，就能更進一步遠離更年期不適。

8種舒緩更年期不適的食物（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 黃豆

像是豆腐、豆漿這類黃豆製品在飲食界被譽為是「天然的雌激素」又稱「植物性賀爾蒙」能為更年期婦女適時補充賀爾蒙，改善熱潮紅的現象，同時降低血脂，真的是相當一舉兩得呢！

2. 高鈣植物性食物

女性過了更年期後，因為雌激素的下降會加速骨質流失，因此對更年期女性來說，鈣是一種非常重要的礦物質，但乳製品對於部分人來說容易引發過敏反應，因此不妨可以試試攝取富含鈣質的植物性食物，例如像是沙甸魚、羽衣甘藍、菠菜、小棠菜、杏仁、奇亞籽、芝麻等等。

3. 蔓越莓

更年期因為女性荷爾蒙大幅降低，容易導致陰道萎縮、發炎，如果想降低陰道乾癢，可以多攝取蔓越莓，這類莓果富含 A 型原花青素（PACS）、花青素等等，其中的 A 型前花青素能讓細菌無法黏附在上皮細胞上，降低更年期後的陰道感染機率。

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4. 雪耳

在中藥食補方面，木耳和山藥也是很好的舒緩更年期食物，這些食材因為有黏性，能夠很好地滋陰補腎、養顏美容，對肌膚和體內進行雙重調養。

5. 牛蒡

有時候更年期還會引發熱潮紅，甚至伴隨著胸悶、心悸、盜汗，這時不妨可以多攝取鞏固元氣、提升循環的牛蒡，牛蒡中所含的「菊糖」為胺基酸的一種，能促進荷爾蒙分泌、活化免疫系統的成分，針對改善更年期女性熱潮紅、心悸等因荷爾蒙分泌變少的症狀特別有感，而且也能適當調整血糖，對於有更年期不適、糖尿病困擾的熟齡族來說非常友善。

6. 蘋果

說到舒緩更年期食物，大多人都會聯想到含有大豆異黃酮的豆類製品，但其實北美更年期協會曾發表在「更年期」期刊中的論文指出：透過多攝取蘋果也能減少更年期症狀，而且蘋果含有一種芳香成分，其中蘊含高達92%的醇類物質，能為神經帶來鎮靜舒緩效果，對於改善更年期失眠、暴躁易怒的情緒非常有效。

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7. 車厘子

車厘子含有豐富的植物性雌激素，定期攝取與補充，可延緩更年期婦女的快速老化，防治更年期的停經症狀，而且它也富含花青素，兼具強大的抗氧化功能，對於預防老化、防止動脈硬化和心血管疾病也有一定幫助。

8. 蠔

蠔可不只能幫助壯陽，還富含鋅元素，而鋅正是幫助分泌黃體素的重要元素，它可以刺激腦下垂體釋放促卵泡激素而促進排卵，進而刺激卵巢產生雌激素及黃體素，是預防更年期的好幫手，在中醫上也認為它具有養血、滋陰的效果。

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