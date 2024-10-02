星座占卜準到嚇親？「巴納姆效應」和「確認偏誤」令你深信不疑

不管是在生活中、職場上、又或是婚姻裡，當人們面對自己掌控不了的人或事物時，總會嘗試透過星座的人格特質進行一連串的判斷、運勢的提醒和建議來獲得安全感。



星座、命理這些看似準確又模糊的說法，給予我們的焦慮或恐慌一些安慰與療癒。然而，星座運勢、算命占卜這類的東西之所以會成為人們的指引，其實是因為人類的心理投射。

快來了解心理學上的「巴納姆效應」，星座心測的準確無誤，實際都源於「確認偏誤」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「巴納姆效應」與「確認偏誤」如何使人迷信（unsplash@petr sidorov；01製圖）

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巴納姆效應

「巴納姆效應」，又被稱為「佛瑞效應」，這是一種心理現象，人們會對於他們認為是為自己量身訂做的一些人格描述給予高度準確的評價，而這些描述往往十分模糊及普遍，以致能夠適用在很多人身上。「巴納姆效應」能夠對於為何不少的偽科學，例如占星學、占卜或心理測驗以及抽籤擲筊等被普遍接受的現象，提供一個十分完全的解釋。

人格測驗

美國心理學家佛瑞（Bertram Forer）於1948年對學生進行一項人格測驗，測驗完後每位學生都會拿到「屬於自己特質的分析結果」，之後佛瑞請學生們對分析結果與自己的契合度進行評分，0分最低，5分最高，以此進行評分。

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實驗結果

最後的結果發現，學生們的平均評分高達4.31分，也就是說大部分的學生都認為分析結果與自身的特質相符合，但事實上所有學生得到的「個人分析」卻都是相同的：

「你祈求受到他人喜愛卻對自己吹毛求疵。雖然人格有些缺陷，大體而言你都有辦法彌補。你擁有可觀的未開發潛能尚未就你的長處發揮。看似強硬、嚴格自律的外在掩蓋著不安與憂慮的內心。許多時候，你嚴重的質疑自己是否做了對的事情或正確的決定。你喜歡一定程度的變動並在受限時感到不滿。你為自己是獨立思想者自豪，並且不會接受沒有充分證據的言論。但你認為對他人過度坦率是不明智的。有些時候你外向、親和、善於交際，有些時候你卻內向、謹慎而沉默。你的一些抱負是不切實際的。」



星座迷思

看完佛瑞的這份「個人特質分析結果」之後，你是否也有產生好像在說自己的感覺呢？就如同明明所有學生得到的個人分析結果都是相同的，為什麼大家卻都認為這是在描述自己呢？

從實驗結果可以發現，這些模糊、看似模稜兩可的句子，其實適用於每一個人。然而，其實這些大部分都是佛瑞從星座與人格關係的描述中蒐集的內容，這同時也解釋了，為什麼有時候在星座的性格描述、心理測驗的判斷結果，或是人格測驗的特質分析，就算我們看到的是不屬於自己的評論，心裡也會產生些許的認同感。

人類的「確認偏誤」

「確認偏誤」是心理學的一種現象，人類會傾向接受自己相信或能夠強化自己思想的訊息，會選擇性地回憶、蒐集有利細節，而不傾向接受自己不相信或與自己的理念和思想違背的訊息，藉此來支持自己已有的想法或假設的趨勢。我們的大腦在處理訊息時並非一直都是理性的，這也說明了為什麼儘管星座專家的預測或算命占卜，在現實生活中明明沒有發生，你卻仍對此深信不疑。

選擇性地相信

舉例來說：

「雙魚座的朋友，這幾天在職場上要注意談吐，否則會陷入職場風波喔！」

「天蠍座的朋友，近期需要注意睡眠不足、失眠等問題影響工作效率。」



你再回頭看看，這些其實都是我們在生活中理所應當注意的事情，但當它轉變成星座運勢來提醒，並在其中的預測中發生一次，就會讓人覺得「哇，天啊，這星座運勢也太準了吧！」因為我們的選擇性相信與選擇性蒐集資訊，會讓我們從腦中去找出過去可以驗證此預測的經驗。

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