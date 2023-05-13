韓國伸手掌心理測驗｜3秒洞悉你的真實個性　這樣伸手最表裡不一

想在閒暇時間做個心理測驗，卻在看到一關一關的問題覺得麻煩？或者是還得找工具考驗繪畫能力？



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韓國「伸手掌心理測驗」

好的讓我們進入倒數計時（笑），現在先請你閉眼進入情境劇中，想像一下，現在有人請你「伸出一隻手」，憑藉第一直覺伸出手來的你，會是示意圖中A、B、C、D「4種內」的哪一種模樣呢？

選擇A. 手背朝上、手指之間留有空隙

你是個內心想什麼都容易寫在臉上的人，只要發生一點開心的小事，就會不自覺笑出來，同時由於你很重視自己的感覺，面對討厭的人，會連1%的機會都不給（好惡分明啊），反之對於喜歡的人就會特別寬容，而且是只要接受別人的善意，絕對會想辦法回贈的類型，不過你有點固執，就算知道往前是錯誤的選擇也會執著到底，建議有時候可以小小收斂一下喔！

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選擇B. 手背朝上、手指間併攏

選擇B的你是一個比起自己的感覺，更習慣配合別人的類型，在外看似充滿熱情又積極，其實內心渴望安逸、平靜的生活，真實的你是一個自我中心、不太在乎周圍的人事物，而且情緒起伏很大的人，常常在心裡懶懶地OS：「不管怎樣都好啦～」，不過有高度耐心的你會努力克服困難，避免與他人發生爭執。

選擇C. 手掌朝上、手指之間留有空隙

你是一個「悶葫蘆」！因為不喜歡被拒絕，所以就算對誰有好感，也不會輕易表現出來，不開心的事也會獨自藏在心中不說，對外在臉上也不會輕易表露情緒，不過你內心其實很希望有人可以來安慰你，真實的你是一個期望有好事發生的親切、擁有浪漫特質的人，還意外的「很會撒嬌」，如果小心不要失控（？）會很受歡迎。

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選擇D. 手掌朝上、手指間併攏

容易內心受傷的你，在不熟的人面前都習慣「高冷對待」，但如果被歸類成自己人，就會全心對對方好，討厭不被關注、被他人冷淡對待，有一點「關種（想被注目）」的傾向，想看起來強勢、實際上內心很柔弱，看似自尊心很高、其實很欠缺（笑），同時你比起外出與他人聚會，更喜歡一人宅在家發呆，建議不要太相信朋友，小心被騙了也不知道喔～（以上解析大家覺得準嗎？）

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