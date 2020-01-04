真人靚過上鏡有科學根據？心理學家：親眼看對方比照片漂亮30%

有些人總對自己上不上鏡有一些糾結，明明長得還可以，旁人對自己的顏值評價也頗高，但照片永遠看起來就是很不上鏡。那麼到底為何鏡頭下的自己會變了樣呢？

依許多研究學者的資料顯示，人們會通過光的反射、相機成像原理等多種視覺角度去形成一個人的模樣，值得一提的是，有學者甚至認為本人永遠比照片更好看30%。（unsplash／priscilla du preez）

若從心理學角度解釋，這是人們心理效應作用的影響，真人的外貌其實會比平面的自己更好看30%，由於動態中的人們可以呈現許多肢體表情，因此也更多了一份吸引人的魅力。

人們對於另一個人的外表印象或評價，通常不是親身接觸得來，就是從照片來建立一個人的視覺成像，依許多研究學者的資料顯示，人們會通過光的反射、相機成像原理等多種視覺角度去形成一個人的模樣，值得一提的是，有學者甚至認為本人永遠比照片更好看30%。

人們對於另一個人的外表印象或評價，通常不是親身接觸得來，就是從照片來建立一個人的視覺成像（IG@twicetagram）

但是，為什麼我們會比較不上鏡呢？若從心理學角度進行解釋的話，那是因為人們會忽略心理效應作用而導致的影響。

▼▼對於真人為何會比照片好看30%的結論，綜合學者觀點可得出三點普遍性成因。（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

另外，認知心理學家指出，本人比照片好看的原因有很大一部份跟我們豐富的情感有關係，開心、難過、快樂、憂鬱，這每個時候都展現在我們的表情上，同時也讓我們散發獨特的性格魅力。

因此，相比那些缺乏生動感的照片來說，活靈活現的真人對他人來說會更具吸引力，更多是因為夾雜了個人言語與行為的結合。所以，以後若有人說你不上相，就能好以解釋本人比照片漂亮的理由啦。

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