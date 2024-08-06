中式嫁娶｜客家圍村人結婚習俗一覽！麒麟迎親、花轎接新娘

【中式婚禮/客家婚嫁/大妗姐】在中國傳統上，婚嫁是人生大事。所謂「千里不同風，百里不同俗」，不同地方都有各自婚嫁習俗。在香港，婚慶風俗分類為四大民系，分別是本地民系（圍頭人/圍村）、客家民系（圍村人）、蜑家民系（水上人：鶴佬、福佬、粵佬）以及潮閩民系（潮州和福建）。這次，《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐），和大家細說客家民系（圍村人）傳統婚嫁儀式，當中更會分享客家傳統婚嫁用品、風俗特色等。



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和本地圍村人有何分別？

荔枝窩村是擁有300多年歷史的客家古村 (香港旅遊發展局)

約於公元13世紀，廣東梅州、惠州、河源、福建和江西南部等地，遷陡大量客家民族群到港，他們的母語是客家話。因遷居香港時期較後於本地民系原居民，因此稱為客家。

客家民系為守護族群，在其聚居地建屋時採用屋與屋相連建築方法，希望鄰里之間互相緊靠，方便保護及防衛。因其獨特的圍屋建築特色，坊間民眾便以圍村人稱之。

聚居地分佈甚廣 以務農謀生

香港客家民系遷居香港之初選址於沙頭角、大埔和西貢，多數分佈在荔枝窩的山廈圍、錦田鄧氏的吉慶圍和上水廖氏的上水圍。

客家圍村人風俗特色

客家人在圍村內興建太公屋穩定宗族，其太公屋設計簡約樸素，同村每户都有一條太公屋鑰匙，方便同村子侄到太公屋拜祭。而逢年過節，客家村民都會舞麒麟，祈求辟邪擋煞、大降吉祥。

其中，香港坑口客家村的舞麒麟更被列為非物質文化遺產，村中婦女在喜慶節日會聚集做茶果和米糕等客家小吃，互相送贈表示關懷順道問好。閒時亦會互唱山歌，為團結睦鄰宗族起了很大作用。

客家圍村人婚嫁習俗

每當族中有男丁迎娶，一定會用麒麟迎親，有平安吉祥之意。亦會用花轎接新娘，彰顯喜慶吉利，以表重視。新娘會蓋上紅頭巾，新郎於接新娘入村後，先回家拜天公和家神，敬茶給長輩和平輩，再去太公屋拜祖宗。

以麒麟迎親 (圖片由受訪者提供)

拜祭禮品會用上白烚豬頭、豬尾、豬內臟代表全豬，另有白烚雞、水果和茶酒。儀式開始時，會燒鞭炮、點燭焚香及化寶。

拜祭禮品會用上白烚豬頭、豬尾、豬內臟代表全豬 (圖片由受訪者提供)

新人跪拜時，需先鋪好蓆塾才可下跪以示尊敬。禮節儀式完成後，新人和親友會回家食「客家九大簋」，即九樣餸慶祝，寓意長長久久。