準新娘必睇！導致婚紗晚裝意外損毀的6個情況 1招避免紅睡衣甩色

【租借婚紗晚裝/婚紗損毀】相信各位準新娘都閱讀過不少Pre-wedding拍攝注意事項、挑選婚紗注意事項等，但其實婚禮當天穿著婚紗都大有學問，一不小心就會令婚紗破爛損毀，甚至整件婚紗報銷，需要作出賠償。《01女生》找來資深婚禮統籌師Olivia Cheng，和大家分享穿著婚紗晚裝的注意事項，更會為盤點常見意外損毀情況，幫助大家避開陷阱。



婚紗款式繁多，好不容易才揀選到最心愛的一件，假如因意外、粗心大意而令婚紗報銷，其後更需負上責任，導致破財，或多或少都會影響心情。但意料之外的事，總是難以控制及預計，唯有事事小心提高警覺。準新娘在穿著婚紗前，不妨留意以下導致婚紗晚裝意外損毀的6個情況及注意事項。

導致婚紗晚裝意外損毀的6個情況 (圖片由受訪者提供)

婚紗意外損毀情況｜1. 拖尾婚紗被樹枝勾爛

穿著拖尾、蕾絲(Lace)婚紗在戶外場地走動時，要小心被樹枝勾爛起絲，甚至扯開成兩邊。另外，海外婚攝或本地外影亦不建議穿著大拖尾婚紗，不便行走之餘，新娘亦會感到非常勞累。Olivia表示，如果要選擇拖尾婚紗或晚裝，建議敬酒時穿上A-line婚紗或小拖尾晚裝，減少被踏爛的機會。

婚紗意外損毀情況｜2. 紅睡衣甩色

穿著裙褂前，都必須穿上紅睡衣，除了寓意喜慶富貴，亦可避免新娘子肌膚被裙褂的金銀線磨擦而受傷。不過，紅色睡衣都有機會出現「甩色」情況，特別是腋下位置。假如沒有注意的話，極大機會會令婚紗染上紅色，這情況下婚紗是難以清洗乾淨。

Olivia建議，在購買紅睡衣後，可先用清水浸泡20分鐘，觀察有沒有「甩色」情況。如有，可加用鹽水浸泡約30分鐘，再用清水清洗乾淨。

婚紗意外損毀情況｜3. 死氣喉、車呔油污

婚禮當日乘坐花車時，要小心排氣系統 (死氣喉)，避免「燙燶」衣物。另外，上落車、和花車合照時，要和車呔保持距離，避免婚紗沾到車呔油污。

婚紗意外損毀情況｜4. 搭𨋢、扶手電梯

出門入門時，如需搭升降機或使用扶手電梯，新娘子切忌因便利而靠近門邊或扶手電梯側邊的隙縫位置。假如婚紗沾到油污，同樣是不能洗掉。

婚紗意外損毀情況｜5. 地燈

不論是室內或戶外的婚宴場地，都有機會設備地燈，新娘子在拍攝、走動時必須加以小心。因為當婚紗晚裝的裙尾覆蓋在燈泡上，有機會冒煙、發出燒焦味，甚至燒著，造成危險。

婚紗意外損毀情況｜5. 地燈 (圖片由受訪者提供)

婚紗意外損毀情況｜6. 紅酒

敬酒既是婚宴中最高興的環節，亦是最危機四伏的一環。因為紅酒漬難以去除，整件婚紗亦會要報銷，所以大家要小心被紅酒濺到。