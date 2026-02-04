香港婚紗攝影推薦｜新界/離島25大Pre-wedding景點：童話式婚照

【香港婚紗攝影推薦／香港prewedding】結婚作為人生大事，當然不能馬虎！特別是女生們注重的Pre Wedding 婚紗攝影，禮服婚紗、化妝以及髮型要追求完美之外，亦可以事前挑選心水拍攝地點，好好留住最美好一刻。若果你還在考慮本地拍攝還是遠到外地拍攝，其實香港本地亦有不少仿如國外的户外拍攝好去處，今次就集合了新界、離島熱門婚攝景點予大家！



更多九龍區精選Pre-wedding景點推薦 >>>婚紗攝影2026｜盤點九龍區pre wedding地點！拍出小清新/自然婚照<<<

立即了解港島區精選Pre-wedding景點推薦 >>>香港婚紗攝影推薦｜港島熱門Pre-wedding地點：户外景點 草地婚攝<<<

香港婚紗攝影推薦｜新界區拍攝景點

香港婚紗攝影推薦：深涌大草地

便利程度：⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



有「世外桃園」美譽的深涌大草地，地理位置較偏僻，不過大家亦可以透過巴士或私家車從水浪窩步行入內，或乘船從深涌碼頭步行入內。原身為濕地生態區，後來被披上3.5公頃草地，十分合適日系婚照，一地能夠拍攝出海天一色的碼頭景觀、寬敞草地或樹影婆娑或夕陽落下等醉人景觀，唯大家入內時要注意草坪範圍屬於私人土地，拍攝期間不要過份打擾到原住民。

香港婚紗攝影推薦：大坳門

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



提起大坳門，相信大家會聯想起草地放風箏以及觀星，附近更有輕鬆易行的龍蝦灣郊遊徑，能夠輕鬆拍出背靠山海的婚照。

香港婚紗攝影推薦：小白兔農莊

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果喜愛小動物的話，不妨選擇能夠親親大自然的農莊拍攝！位於八鄉的小白兔農莊，佔地超過10萬呎，園內集娛樂設施、動物園區與草地於一身，十分合適拍低充滿活力的日常照，唯要注意場內開放時間與收費。

香港婚紗攝影推薦：大帽山

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



若果喜愛山系風格，將整個大自然收穫相中的話，作為全港最高的大帽山就可以滿足你。大帽山上景觀甚佳，日落美不勝收，10至12月時整個山頭更會長滿芒草，琥珀色的晴空加上壯觀景致，可謂絕不能錯過的地點之一！不過，大帽山日夜溫差較大，濕度高、陰天時更會被濃霧包圍，大家在拍攝前最好做好兩手準備，以免無功而返。

香港婚紗攝影推薦：城門水塘

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



喜愛山系風格的話，除了大帽山，城門水塘亦是大熱之選。 城門水塘彷如仙境，山水圍繞、綠樹成蔭，加上外露的樹根形成特色，簡單一拍新人彷彿化身森林中的精靈。雖然城門水塘比大帽山容易到達，不過自駕的話，大家需要在兩個月前申請汽車通行證，不然就需要在郊野公園停車場入口，步行30分鐘才能到達湖旁，沿途更有上落斜，可謂相當考體力。

香港婚紗攝影推薦：南生圍

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想一次過拍低湖景、山景與草地的話，有香港後花園之稱的南生圍，不單是郊遊、野餐的好去處，更是婚攝的好選擇。南生圍被有廣闊的紅樹林、蘆葦田及池塘包圍，更有為數不多的橫水渡，更可以在大熱的婚紗橋或大自然下拍低人生一刻；稍為不便的是附近沒有更衣室或洗手間。

香港婚紗攝影推薦：西貢獅子會

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果想要一個地點方便，不用行走太多，陰天亦可以拍出唯美婚照的地點，西貢獅子會能夠滿足你。西貢獅子會是香港首個自然教育中心，停車場下車後周邊已經可以拍攝，大片林木、 魚池的森林景色仿如電影場景。如果在陽光好的日子到來，更可以得到陽光灑進樹林，仙氣十足的效果，加上附近有更衣室以及廁所；更衣裝扮會更方便。

香港婚紗攝影推薦：迪欣湖

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好悠閑自然感覺的話，白色配淺粉藍色的迪欣湖就能輕鬆拍出慵懶感。作為免費入場的公園，鄰近迪士尼，迪欣湖將最貼近現實的童話景觀營造出來；全港最大的人造湖、能夠用腳踏船泛舟，人工自然景觀與低調的迪士尼元素完美融合，既能在廣闊河畔、草地、水中小路中漫步，亦可以偷偷發現到米奇的蹤影。

香港婚紗攝影推薦：清新地

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



動物迷必定會為之驚喜，香港亦可以有國外的莊園風情，打造小清新的婚照。清新地是個私人有機悠閒莊園，場內有可愛、巨大風車、蒙古包、小木屋等元素，鄰近更有海灘，只需提前預約即可得到數小時私密時間，讓動人一刻更醉人。

香港婚紗攝影推薦：欣澳

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好日系感的新人，又想交通便利的話，不妨考慮鄰近欣澳站的位置。一路上有一覽無遺的石灘路段，海灣加上防波提能夠輕易拍出遠離塵囂感，另外沿途上有樹林景色，加上若隱若現的路軌，捉拍鐵路經過亦十分生動。若是接近黃昏時候，配以海灣日落作為背景，更顯醉人浪漫。

香港婚紗攝影推薦：汀九橋沙灘

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



想在市區中尋找一絲靜謐，鄰近荃灣、只需步行5分鐘左右的汀九橋相信會是個不出錯之選。雖然汀九橋一向都是婚紗攝影的勝地，不過這邊相較於其他石灘、沙灘相對少閑人到訪。沙灘面向汀九橋和青馬大橋，入夜時雙橋亮起燈光，加上怡人日落景觀，既保留香港特色同時又不會過於都市感。

香港婚紗攝影推薦：下白泥

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



常言道人生必須要拍一次天空之鏡，除了原版玻利維亞外，香港亦有不少美景可以欣賞海天一色的美景！有港版天空之鏡之稱的下白泥，一向都是賞日落勝地，一望無際的泥灘加上七色彩霞，碰上下雨後的積水更能拍出空靈感的浪漫無人之境！

香港婚紗攝影推薦：南豐紗廠

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



無論你是文青向或是有毛孩的新人，文藝氣息與寵物共融的南豐紗廠會是個好選擇，能夠愜意地在咖啡店、文藝展覽與建築中穿梭，享受滿載約會感的婚照！

香港婚紗攝影推薦：浩和街屯赤公園

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



位於屯門的浩和街屯赤公園，近期被誇稱為「港版邁亞密」，因為該處能夠欣賞飛機升降，另外廣闊的空間，沿海堤壩加上一排棕櫚樹與草地，吸引不少KOL、新人前往打卡，一躍成為大受歡迎的打卡好去處。

香港婚紗攝影推薦：迪士尼碼頭

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想拍出迪士尼元素，沒有金卡又不想花費過多金錢入園拍照？不如前往香港迪士尼樂園度假區內的迪士尼碼頭，碼頭內有不少隱藏米奇標誌，加上精緻、充滿童話的迪士尼風格建築，日常中帶點細節，絕對能夠拍出驚喜之作。

香港婚紗攝影推薦：輕鐵站

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



經過港產片《幻愛》取景後，輕鐵站可以說是近年打卡熱點，有如日本鐵路的輕鐵，能夠輕鬆拍出日系浪漫感覺，特別如果你或另一半在屯元天成長，朝聖之餘亦可以為童年留個記念。

香港婚紗攝影推薦：機場維修區

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



一提起景觀開揚，能夠無遮擋地欣賞黃昏晚霞景致，相信無人不知打卡「秘景」機場維修區！這邊靠近香港國際機場的跑道盡頭，能夠近距離觀賞飛機升降，以及一望無際的海平線，相信無論是攝影或是飛機愛好者都會十分興奮！

香港婚紗攝影推薦：香港國際機場

便利程度：⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



無論是歡樂的外遊、不捨的送別或是勇於探索的新旅程，機場都能勾起你不同的人生回憶，特別如若你或你的另一半是個飛機迷或機組人員，來這邊拍照更是必不可少的環節。由著名建築大師諾曼．福斯特所設計的機場，樓底特高，開揚的光線採光，沿途與有趣的登機閘口號碼柱打卡，或新建設的天際走廊拍照，黃昏時間更可以一次過與夕陽日落、飛機合照，浪漫而有特色。

香港婚紗攝影推薦：科學園

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



位於白石角的科學園，除了是路跑和踩單車的必經之路，這邊亦是齊聚繁華與自然景色於一身。想要都市繁華感，可以選擇地標金蛋或大型人工湖，無論日間或黃昏時打卡都有不同效果，美感與時尚兼備，附近更有吐露港海濱長廊與單車徑，十分適合想與寵物毛孩共照的新人。

香港婚紗攝影推薦：科學園（clubone）

香港婚紗攝影推薦：流水響水塘

便利程度：⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



偏好自然景觀的話，除了維多利亞海景，擁有「港版輕井澤」美譽的流水響亦不容錯失！流水響以「天空之鏡」 與紅葉聞名，天色清朗時湖面能夠映照出落羽松的倒影，碰上秋天時分，落羽松全變色後更能欣賞到紅葉。相較其他郊外景觀或公園，這邊路程全平坦且相對短途，是個輕鬆拍出自然美照的好選擇。

香港婚紗攝影推薦：香港中文大學

便利程度：⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



若你與另一半是於校園相識相戀的話，不妨回到當初結識地，仿如回到校園時般留下美照。香港中文大學的舊生可以電郵向校方申請拍攝，這邊風光旖旎，有著合一亭、平台面向吐露港海景、蒙民偉工程大樓頂樓的草地景觀，一同掀開人生新一頁就最好不過。

香港婚紗攝影推薦｜離島拍攝景點

香港婚紗攝影推薦：塔門

便利程度：⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



一提到塔門，普遍人會聯想起露營、郊遊，但其實這邊亦是個拍照好地方。如果想拍出獨特的婚照，你若有足夠的時間與力氣，遠離繁瑣的塔門，絕對能夠拍出美如仙境的夢幻草原感覺。這邊東岸遠眺蚺蛇尖和海岸線，幾乎全被郊野公園包圍，放眼無盡草原，加上世界地質公園荔枝莊在旁，滿佈稀有的火山碎屑沉積岩以及無敵海景。

香港婚紗攝影推薦：塔門

香港婚紗攝影推薦：愉景灣

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想要一地拍出不同風景，愉景灣齊備了海天一色的沙灘、休閒感的碼頭以及歐式街頭建築，能夠拍出奢華的度假與浪漫感。另外，愉景灣酒店亦是一大熱門拍照之選，純白海濱禮堂、户外草地，加上童話馬車，輕鬆打造仿如國外的婚照。

香港婚紗攝影推薦：大澳

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果想拍出另類的香港風情，大澳會是個不錯之選，來一個時光之旅。沿途有多個古蹟歷史建築：天后廟、大澳龍寺、棚屋等，同時亦有海灣沙灘，拍攝同時欣賞大澳的山光水色，愜意非常。

香港婚紗攝影推薦：馬灣

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



提到熱門的婚攝地點，馬灣絕對佔一席地。雖然進入馬灣路途相對偏遠，但是馬灣有許多自然景觀可供拍照，例如草地、湖泊於一地的馬灣郊野公園、能夠欣賞到海岸線的海濱長廊、鄉村俱樂部等。