婚紗攝影｜拍攝自然不造作婚照5技巧！這樣拍顯默契 打破緊張尷尬

【婚紗攝影/婚攝/婚照】拍照這回事，對女生來說可能駕輕就熟，但其實絕大部分男生都有天生的拍照恐懼症，面對鏡頭總是各種尷尬。想要減低拍照時的緊張感，令婚照自然不造作？《01女生》找來s.a.wedding和大家分享以下5個拍攝小貼士，讓男生們也能在鏡頭面前大方呈現自己！



近年不少新人都傾向拍攝自然、小清新路線的婚照，不經意的微表情、隨性隨心的反應、即興發揮的一瞬間，更能展現一對新人之間的默契及愛意。想拍攝婚照時另一半能擺脫尷尬，不妨參考以下貼士。

拍攝婚照貼士｜1.背影拍照

看到鏡頭便感到尷尬的話，背向鏡頭都是個好選擇。男生以背影拍照不但能提升照片的神秘感，更能帶出成熟穩重的感覺。依偎在旁的女生更能給人小鳥依人的甜蜜感，讓照片呈現出多角度的質感。

拍攝婚照貼士｜1.背影拍照 (s.a.wedding)

拍攝婚照貼士｜2. 擁抱另一半

男生們可用雙手從後擁抱著女生，或者把女生整個抱起。這樣便不用擔心無處安放的雙手，二人的互動更令當刻滿載甜蜜感。這些搞笑的「蝦碌」場面，笑容從心而發，自然又真誠，也能打破緊張尷尬的氣氛。

拍攝婚照貼士｜2. 擁抱另一半 (s.a.wedding)

拍攝婚照貼士｜3. 側拍

面對鏡頭會僵硬的話，避免直接對視鏡頭，運用側拍來營造出充滿愛意的婚照吧！減少暴露於鏡頭前的身體部分，只需要考慮半邊身的站立姿勢。把目光投放在女生上，暫時忘卻鏡頭的存在，以對望來呈現出兩人的默契。

拍攝婚照貼士｜3. 側拍 (s.a.wedding)

拍攝婚照貼士｜4. 晀望遠景

除了側拍，不用直視鏡頭的方法還有很多，眺望是其中一個能讓男生大方露出正面的方法。兩人手牽著手，同時晀望遠方的風景；或是四處張望著不同的街景，就像在探索一個新奇好玩的地方，共同編寫兩人的人生旅程。

拍攝婚照貼士｜4. 晀望遠景 (s.a.wedding)

拍攝婚照貼士｜5. 善用道具

不知道雙手如何擺放的話，不妨拿著小道具拍照，營造出生活化的感覺。不論是花束、樂器、書等都是不錯的選擇，可按照各人的喜好挑選合適的道具，令婚照充滿個人特色，兩小口的溫馨感瞬間表露無遺。

拍攝婚照貼士｜5. 善用道具晀望遠景 (s.a.wedding)

(圖片及資料獲s.a.wedding授權轉載。)