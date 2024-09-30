香港維港凱悅尚萃酒店婚宴巡禮：輕婚禮/戶外草地/海景婚禮必選！

【婚展2024／婚禮籌備】籌備婚禮要處理的To-do list、大小事務可不少，選好吉日後就要選擇心宜婚禮場地、婚宴場地。如果戶外草地、海景婚禮或是輕婚禮是你心水的話，香港維港凱悅尚萃酒店將於2024 年10月5 日（星期六）舉行秋季婚宴巡禮，準新人萬勿錯過這次婚展，一次過收集實用婚禮資訊與婚禮靈感！



香港維港凱悅尚萃酒店將於2024 年10月5 日（星期六）舉行秋季婚宴巡禮（香港維港凱悅尚萃酒店）

香港維港凱悅尚萃酒店婚展巡禮：精彩匯演、免費享用飲品及小食

對於大部分準新人而言，不太懂行逛婚展，眼花撩亂不知道應該如何選擇。香港維港凱悅尚萃酒店旨在提供極具價值的靈感與實用的資料，婚展中會有酒店專業團隊帶領，幫助準新人們策劃夢寐以求的婚禮。大家在感受海景婚禮氣氛的同時，亦切勿錯過中午12時15分及下午2時30分的婚紗禮服匯演！

大家可以在Cruise空中餐廳及酒吧頂層露天陽台，壯麗景色作伴下一邊享用免費飲品與小食，一邊欣賞駐場音樂表演，同時預覽婚禮菜單以及深入了解，由場地佈置、化妝、禮服到婚禮攝影的參展婚禮品牌。婚宴參展的合作品牌會面和進行諮詢，獲享一眾獨家優惠。參展商包括：梁品製作（場地佈置）、WhiteLits（婚紗及晚裝）、Snowy Wedding（男士禮服）、Respectok（婚禮攝影）、Beth N. Makeup（化妝及髮型）及Amy NCY Makeup（化妝及髮型）。

3大婚禮場地 打造完美海景婚禮

香港維港凱悅尚萃酒店座落於港島東核心地帶，鄰近北角碼頭及港鐵站，所有客房均坐擁維港典雅景致，更是寵物狗友善的婚禮場所。

除了Cruise空中餐廳及酒吧，大家亦可以欣賞到其餘的頂級宴會空間，例如8,611平方呎、可容納240 位賓客的The Farmhouse 咖啡廳，既有室內空間、私人包廂，亦有連接餐廳的戶外空中花園。想要舉辦小型婚禮、證婚儀式的話，亦可以選擇1,485平方呎Upper Farm，可容納40 位賓客的戶外草地。

限時婚禮優惠：一個月內確認婚禮額外優惠

立即登記！首35對準新人獲獨家禮包

婚展除了精彩活動，更加不能錯過獨家優惠。首35對登記的新人有福了，除了有免費門票，更能夠獲贈禮品套裝以及香港維港凱悅尚萃酒店、合作參展商所提供的獨家優惠！

錯過了頭35名的先機亦不要緊，參觀完婚禮巡禮後，一個月內確認婚禮亦有額外優惠，包括為巡禮一個月內確認舉辦婚禮的準新人提供額外港幣5,000元的酒店消費額！

秋季婚展巡禮中可以感受海景婚禮的氣氛（香港維港凱悅尚萃酒店）

香港維港凱悅尚萃酒店 秋季婚宴巡禮詳情：



日期：2024年10月5日

時間：上午11時至下午4時

地點：香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓Cruise 空中餐廳及酒吧

