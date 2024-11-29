01女生聖誕倒數月曆2024｜美妝福袋套裝 全方位照顧女生造型需要

【聖誕倒數月曆2024｜聖誕禮物】聖誕節快到了！趁著聖誕及年末之際，是時候和親朋好友交換禮物或犒賞一下自己，迎接佳節來臨。提起聖誕禮物，充滿節日儀式感的聖誕倒數月曆必定是送禮首選，每日拆禮物，拆開一個又一個的新驚喜。

整個聖誕送禮活動期間，《01女生》將每日向讀者送出高質實用產品，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！由時尚手袋、人氣美髮用品、美妝護膚產品、美容療程及酒店Staycation等禮物應有盡有，禮品總值接近HK$30萬。提提大家，記得先登記成為香港01會員，以便捕捉最新聖誕優惠和會員資訊！



01女生聖誕倒數月曆！一連四星期送豐富禮物

「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月25日(星期一)開始至12月20日(星期五)，是次活動獲得超過20個品牌支持，活動期間星期一至五《01女生》每日都會送出豐富獎品。12月20日(星期一)晚上7點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat，更會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

【01女生送禮】Eternal 每星期加碼送出「美妝福袋套裝」

想一步打造完美秋冬造型，淨白透亮的肌膚以及無瑕妝容絕對是關鍵一步。明白到每個愛美女生的需要，Eternal 每個星期都會加碼送出 5份「美妝福袋套裝」，每份套裝總價值超過HK$2,000，包括ALBION 賦活潤白緊緻滲透乳、Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 、Dolce&Gabbana Beauty 濃密卷翹睫毛膏以及小手提包 以及Jimmy Choo FEVER EDP，全方位照顧女生造型需要。

參加方法：

1) 前往01女生Instagram／ 01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

名額：5個【現正進行！】

活動日期：12月13日至12月19日

公佈日期：12月13日

遊戲網址：01女生Instagram01女生Facebook

名額：5個【即將公佈】

活動日期：12月20日至12月26日

公佈日期：12月20日

遊戲網址：01女生Instagram 01女生Facebook【即將公佈】

名額：5個【已完結】

活動日期：12月6日至12月12日

公佈日期：12月13日

遊戲網址：01女生Instagram01女生Facebook【已完結】

名額：5個【已完結】

活動日期：11月29日至12月5日

公佈日期：12月6日

遊戲網址：01女生Instagram01女生Facebook【已完結】

「美妝福袋套裝」詳情：

ALBION 賦活潤白緊緻滲透乳W INFINESSE WHITE WHITENING PUMP MILK W 200g HK$580

美妝福袋套裝：ALBION 賦活潤白緊緻滲透乳W INFINESSE WHITE WHITENING PUMP MILK W 200g HK$580（品牌提供）

想成為派對中焦點主角，就要選擇具備明亮感、提拉緊緻功效的保養品，重點護理令皮膚變得年輕、有活力！這款ALBION 賦活潤白緊緻滲透乳，結合抗皺、亮白、緊緻多重修護功效於一身，有效抑制毛細血管過度增生，重新調理出漂亮細緻的年輕活力肌。

Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 Real Flawless Weightless Perfecting Foundation 1N2 Vanille HK$480

美妝福袋套裝：Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 Real Flawless Weightless Perfecting Foundation 1N2 Vanille HK$480（品牌提供）

年末派對連連，選擇一款零負擔粉底就再也合適不過。Laura Mercier 這款純淨無瑕柔霧粉底液，質地輕盈好推，集遮瑕力、防水、12小時不脫色以及抗氧活膚於一身，一抹即完美融入肌膚，打造仿如原生好肌膚質感。

Dolce&Gabbana Beauty Devotion Extreme Volume Mascara HK$335 + Dolce Blue Jasmine Mini Bucket Dolce Blue Jasmine 手提包 HK$115

美妝福袋套裝：Dolce&Gabbana Beauty Devotion Extreme Volume Mascara HK$335 + Dolce Blue Jasmine Mini Bucket Dolce Blue Jasmine 手提包 HK$115（品牌提供）

無論是日常外出或是補妝，豐盈的眼睫毛都能夠令眼妝更為突出。Dolce&Gabbana Beauty 這款一眼睫毛膏，能夠輕盈舒適地提升睫毛，一刷瞬即增厚，更能保持長達36小時的持久妝效，全天候自信展現大膽妝容。

Jimmy Choo FEVER EDP 40ml HK$570

美妝福袋套裝：Jimmy Choo FEVER EDP 40ml HK$570（品牌提供）

要點綴造型，除了髮型、配飾外，香水亦能在不經意間展露個性。Jimmy Choo 這款結合木調琥珀與花香調，帶有香草、蘭花和橙花味的香水，為甜蜜佳節注入清新雅致。

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 需按指示於體驗後遞交用家體驗感受，資料會刊登於《香港01》網站及平台內。

5. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

6. 《香港01》保留使用相片作宣傳此活動之權利。

7. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

8. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

9. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

10. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

11. 是次活動適用於香港。

12. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

13. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

14. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。