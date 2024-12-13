聖誕快樂提案｜寵愛自己+閨密必備：美容、酒店SPA、名牌代購探店

【聖誕活動/聖誕好去處/聖誕禮物開箱】想要在聖誕節前夕，準備好自己的最佳狀態？《01女生》已為大家整理出「聖誕懶人包」，一連數星期帶大家遊走探索各種聖誕打卡、扮靚、飲食同禮物開箱，讓大家都能過一個超有儀式感的聖誕節。今次將帶領大家全身心放鬆之旅，一站式完成美容護理、奢華酒店SPA以及入手心儀的名牌，讓整個聖誕更添氣氛，無論是想好好稿賞自己，或是閏密好友共聚都可以！



聖誕禮物推薦2024｜50+實用交換禮物之選：$90起情侶/朋友適用

聖誕快樂提案1｜聖誕打卡必到：The ONE x Care Bears™️ Dreamland

提到今年大熱潮流，必定有手機、手袋吊飾的一席位，當中可愛、軟萌無害的「愛心小熊」（Care Bears） 更是收獲男女老幼的歡心，熱潮席捲全球，連明星們 BLACKPINK Jennie、車銀優等都淪陷其中！

如果想拍低聖誕可愛裝飾與場景，今年The ONE與 Care Bears攜手合作，打造出一個甜美夢境國度，場內有6大聖誕場景，讓大家可以被愛、友誼、勇氣與希望等魔法滿滿包圍，渡過一個甜蜜又暖心的佳節。

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想延續夢幻魔法，場內的「The ONE x Care Bears™️ 期間限定店」亦會分階段帶來逾300款周邊產品，其中包括逾60款會場限定新品，大家可以將心儀的Care BearsTM 家族帶回家中，無論是入手聖誕禮物或是自用，365天都有Care BearsTM的魔法力量守護，為每日帶來正能量與好心情！

聖誕快樂提案2｜美編的聖誕前急救護膚秘密：EVRbeauty 星鑽鱘魚子水漾療程

臨近聖誕節總是特別多聚會，一定要做好水光肌皮膚管理，才能時刻保持好狀態。然而市面上大部分入侵性項目，最少需要7日的修復期，在忙碌工作中不一定有時間做此類項目，但想依然保持到好膚質和零疲態，EVRbeauty的創辦人Rebecca 就推薦試做聖誕限定的星鑽鱘魚子水漾療程。

EVRbeauty的創辦人Rebecca推薦做聖誕限定的星鑽鱘魚子水漾療程（品牌提供）

Rebecca分享指踏入12月天氣變得乾燥，肌膚狀況也隨之變得不穩定，所以要做到真正的肌底保濕 才能達到長時間保濕鎖水。而鱘魚子精華可啟動蛋白質自身的保濕力量，同時發揮鎖水屏障及調節水份流失，為肌底層做長時間保濕鎖水，讓大家可從肌底改善皮膚水油不均問題。

而且星鑽鱘魚子水漾療程有別於入侵性且需要破皮的水光針，是完全沒有任何修復期，做完就可以立即以最佳狀態住去聖誕派對。而《01女生》編輯Carrie亦即場試做星鑽鱘魚子水漾療程，發現效果是即時可見，除了雙頰變得有光澤，乾紋亦都淡化，素顏時是很美水光肌。讓美編在接下來去聖誕派對同朋友拍照時，都不怕看到前一晚加班的倦容。

《01女生》編輯Carrie試做星鑽鱘魚子水漾療程，發現效果是即時可見（《01女生》）

聖誕快樂提案3｜為派對做好準備全面：Wellness at The Murray全身按摩

限定優惠 HK$1250/位

想在派對前準備好最佳狀態，除了肌膚護理，少不免寵愛自己與閨密必備的按摩SPA。坊間有著不少主題與特色按摩SPA，美利酒店的Wellness at The Murray 主打量身定制，按照個人需求設計有關療程，每一個體驗都是獨一無二的。

體驗會先一對一諮詢了解目的和目標，再由用家挑選最合適自己的精油，過程中配以國際級品牌Grown Alchemist 產品，能夠有效地針對疲勞與僵硬肌肉。

獨家52折，頭5位送修甲服務！ 限定推廣碼【XMAS100】再減$100

想讓整個體驗更為圓滿，按摩後更可以免費享用桑拿室、健身中心及游泳池。現透過01空間訂票，頭5位預訂成功更附有獨家的修甲服務，在愜意環境下身心感受由內到外的平靜！

聖誕快樂提案4｜美利酒店 Garden Lounge x連卡佛「Baz & Friends 雪地冒險之旅」下午茶

要感受極地雪國，除了親身飛往異地，其實近在香港亦可以感受到！美利酒店 Garden Lounge 與連卡佛合作，將餐廳化身成充滿童趣感的雪地，迎接Baz和他的朋友們。

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Baz 與忠實的小夥伴 Mini Baz、時尚女巫 Rox 以及美食大師 Max 等亦跳入下午茶中，讓大家來一遍雪地冒險之旅。

這款特色的雪地冒險之旅下午茶，以黑白色為主調，英式鬆餅換上充滿節日感的薑餅人及紅莓味，Baz & Friends 融入其中，以一系列精緻夢幻的甜點造型示人：毛絨絨的Baz 化身成口感清新的煎茶慕斯蛋糕，與美食大師 Max 變成可愛的柚子黑朱古力，另外亦有充滿聖誕造型的白朱古力及草莓慕絲。

聖誕快樂提案5｜V&L Luxury 探店！公開手袋護理貼士

踏入十二月，不妨為自己挑選一份聖誕禮物當作獎勵！這次《01女生》帶大家到名牌代購店 V&L Luxury，店舖專營 Hermès 和 CHANEL 兩大品牌，不僅擁有全新貨品，亦有價格更親民的二手奢侈品，甚至還有機會找到熱門、絕版款式！

位於尖沙咀柏麗購物大道41號地舖的V&L Luxury 名牌手袋代購店

另外，編輯更有幸邀請到店主兼手袋達人 Vincy 親授手袋心得，為大家介紹店內最珍貴及罕有的袋款、分享手袋護理貼士、推薦 2025 年心水手袋款式，還會為小資女推介入手 Hermès 的實用建議。

公開店內最珍罕袋款 黑銀竟比黑金更保值?

霧面鱷魚皮黑色銀扣 Hermès MINI KELLY 2

V&L Luxury 店主 Vincy 指，霧面鱷魚皮黑色銀扣 MINI KELLY 2 是店內最珍貴及罕有的袋款。雖然 Hermès 有自己的鱷魚養殖場，但對皮革品質要求極高，一隻鱷魚能做成手袋皮革的部分只有肚皮位置，而且每個手袋由 Hermès 的大師級工匠人手縫製出來，所以每年的出產量都很少。同時，霧面鱷魚皮比亮面的製作工序更加繁複，因此更昂貴。而黑色銀扣亦因較受歡迎，市場上比起黑金更為保值。

鱷魚皮手袋保養：避免接觸這兩物！

手袋的保養相當重要！Vincy 還提到，如果日常怕弄髒手袋，可以在手柄上加 Twilly 絲巾，防止手袋被弄髒。另外，假如手上塗有護手霜未乾，就不要觸碰手袋，亦要小心不要讓水滴到手袋，很容易形成水印瑕疵。若然真的不小心弄髒，便要拿回專門店修復，過程大概需時半年。

手袋達人分享2025年心水+大熱袋款

Vincy 為大家推薦 3 款 2025 年大熱的馬卡龍色 Hermès 手袋

Hermès 歷年來推出過的顏色過百種，最為人熟識的是三大金剛色：大象灰、黑色、金棕；但隨品牌近趨年輕化，更推出一系列受少女所追捧的馬卡龍色。Vincy 亦為大家推薦 3 款 2025 年大熱的馬卡龍色 Hermès 手袋，包括霧霾藍、氣泡綠、夢幻紫。不僅容易配搭，市場價格也保值，適合新手入門。

小資女入手Hermès：如何挑選百搭袋款？

Hermès MINI SIZE EVELYNE 手袋

如果小資女想入手 Hermès，該如何挑選？手袋達人 Vincy 為大家推薦容量足夠且百搭的 MINI SIZE EVELYNE 手袋。無論是日常使用還是旅行，都能滿足需求。肩帶亦有多種揹法，一般不改動的話，日常可以斜揹；若想改變揹法，可以自行加圈扣改為側揹。約會時，如果想增加精緻度，更可加購一條 120CM 的豬鼻鏈改裝使用，便能提升氣質。價格方面，二手手袋大概一萬中，全新的大概二萬中，非常適合小資女！

正品正貨 安心選購

選擇值得信任的代購店非常重要！V&L Luxury 擁有超過7年名牌手袋代購經驗，所有商品皆為正品正貨，安全可靠。除了 Hermès 和 CHANEL，店內還有 Burberry、Thom Browne、Gucci、Moschino、Dior 等品牌選擇。此外，V&L Luxury 還提供手袋鑒證、寄賣及高價回收服務，確保所有商品皆為正品正貨。