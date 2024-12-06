聖誕快樂提案｜多國文化之旅：懷舊港式／西班牙／浪漫法式下午茶

【聖誕快樂提案/聖誕活動/聖誕好去處】距離聖誕節只有不足半個月的時間！想渡過一個超充實的聖誕，當然要做足準備。一連數星期，《01女生》已為大家精心炮製了不同種類的「聖誕懶人包」，由奢華享受、聖誕打卡、聖誕工作坊到聖誕特色活動都有，讓大家都能過一個超有儀式感的聖誕節。



立即重溫聖誕快樂提案：

編輯部精選行程浪漫約會行程香港聖誕好去處奢華彩妝開箱（CHANEL）

想要全情投入聖誕節，除了流於表面的儀式感，不妨嘗試一些經典聖誕活動，甚至到訪平日不常去的地點，從不同方面感受節日氣氛，讓每年聖誕節變得更獨特、更具意義！今次編輯部精選出多國文化行程，帶你來一個網上環球之旅。

聖誕快樂提案｜文青聖誕玩樂攻略1：昂坪360 x 紅A 聖誕夢工場

提到香港特色景點，維港兩岸、太平山頂以及昂坪纜車都是廣為人知的遊客必到選項。如果並非佛教徒，昂坪的確未必是你的首選。不過近日昂坪 360 與紅A聯手，將整個昂坪佈置成為舊香港般，大玩港式懷舊風格，讓昂坪充斥文藝特色同時亦有聖誕氣氛。

想前往昂坪，除了乘坐大嶼山巴士，另一個選項就是為人熟悉的昂坪360纜車。因著聯乘，全景纜車、水晶車廂等換上全新港式懷舊主題，懷舊冰室及涼茶鋪隨機出現，有機會可以一邊飽覽東涌灣的景色、一邊打卡，猶如置身空中冰室及涼茶鋪，令纜車之旅更驚艷。

（港式懷舊主題纜車數量有限並隨機出現，纜車實際開放時間或有所變動，詳情請留意昂坪360官方網站公告。）

到達昂坪後，昂坪市集已化身成紅A聖誕夢工場，大家可以體驗充滿港式情懷的紅A聖誕攤位遊戲，並與結合經典紅A產品元素的大型裝置、紅A香港珍藏展打卡，留住歡樂時刻！

聖誕快樂提案｜文青聖誕玩樂攻略2：DIY 聖誕節造型糖果

除了港式懷舊之選，想跳出香港，但又未能有空閒外遊？不如先從DIY 體驗著手，體驗其他國家的聖誕氣氛！每個國家、地區都有各自獨特的聖誕傳統，聖誕糖果帶有濃厚的節日氣息，而且非常受歡迎，例如德國有聖誕餅乾、瑞典的薑餅等。當中最受歡迎就非西班牙糖果莫屬，西班牙糖果最常見為硬式與軟式糖。

聖誕快樂提案｜文青聖誕玩樂攻略2：DIY 聖誕節造型糖果（朱加曦 攝）

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今次編輯實試了西班牙硬式手工糖果，導師首先介紹西班牙手工糖的傳統，親切教導、分享手工糖果的步驟與技巧，過程亦比想像中簡單、易學。

短短一小時就可以收獲100-150粒色彩繽紛、滿滿果香的創意手工糖果，非常適合家庭聚會或與朋友分享。成品不僅美味，亦充滿了西班牙聖誕文化的魅力，無論自己享用或送禮都十分合適。

聖誕快樂提案｜聖誕派對造型必學！率先試Dyson Airwrap 全新珊瑚莓色

聖誕節當然不少得派對聚會，除了搜羅好去處以及聚餐提議，個人護理、造型亦是相當重要的一環。今次《01女生》邀請到髮型師Prudence ，以Dyson Airwrap i.d. 智能吹風造型器，教授大家一些居家髮型技巧，只需10分鐘即可打造時尚髮型。無論是想以新轉變迎接新一年，或是應用於聖誕派對造型中，都十分合適。

Dyson Airwrap i.d. 智能吹風造型器配備6款不同的多功能配件，一支能夠應付吹乾、抗毛躁、直髮及捲髮效果，造型時還可以配合MyDyson™ APP 定制個人化捲髮，能夠提醒捲髮時長，十分適合女生自己居家做不同的髮型。（蔡泳儀 攝）

▼▼▼10分鐘打造極富浪漫氛圍感的髮型▼▼▼

▼▼▼ 打造髮型自然蓬鬆感小貼士 ▼▼▼

聖誕快樂提案｜多人聚會必選：安平燒肉全新威士忌主題

台灣絕對是不少人外遊時的首選，台灣菜亦是多人聚會中常見的選擇，大家普遍會選擇烤肉、火鍋等。適逢聖誕節，被譽為「台式燒肉天花板」的安平燒肉，近期更推出全新冬日主題，威士忌的風味與肉類的油脂相互融合，相當吸引！

《01女生》決定為大家親身體驗一下，了解一下台式燒肉的特點。 立即預購！

聖誕快樂提案｜多人聚會必選：安平燒肉全新威士忌主題（李樂瑤 攝）

大受歡迎的安平燒肉，其實是牛大人台式火鍋副線，主打結合秘傳做法及原住民風味的台式燒肉，更有台灣總廚監督，質素絕對有保證。

全新冬日主題中，威士忌風味不單令燒肉更添層次，亦能讓肉類增添一份別緻的香氣，無論是大胃口、食肉獸或是多人聚會，燒肉都絕對是物超所值之選！

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聖誕快樂提案｜Clé de Peau Beauté x 香港麗思卡爾頓酒店「冰雪夢光美饌」下午茶

相信不少女生都曾經幻想過，冬日歐遊或遊歷在漫天雪地，感受熱鬧的聖誕氣氛。今年Clé de Peau Beauté 的2024年節日限定系列，與法國藝術家Jean Dalin攜手合作，打造出以巴黎為題的「City of Dreamlight 光幻夢城」，系列充滿夢幻飛馬的元素，並將巴黎各個舉世知名的地標建築融入其中。

聖誕快樂提案｜Clé de Peau Beauté x 香港麗思卡爾頓酒店「冰雪夢光美饌」下午茶（蔡泳儀 攝）

想延續節日夢幻感的話，Clé de Peau Beauté 更將限量系列轉化成精緻下午茶點，甜點以甜美柔和粉色主調配以聖誕造型，每一口都充滿夢幻及節日氛圍！想延續奢華體驗，品嚐下午茶後親臨 Clé de Peau Beauté ELEMENTS期間限定店、任何概念店或專櫃，即可體驗臻緻煥活護手按摩乙次，以及領取皇牌鉑鑽源亮禮遇乙份，由內到外綻放肌膚光芒。

統籌及主持： Melody Cheung

記者：Alize Li & Kristie Chu & Melody Cheung & Carrie Hui ＆ Edmond Kong

拍攝：Alize Li & Julia Choy

剪接：Julia Choy

美術：Celia Ngai & Blazo Tang

