2025蛇年｜包利是都有10大禁忌？直式橫式紅封包原來寓意不一樣

乙巳蛇年的到來，大人小孩都非常歡喜，尤其是小朋友最為開心，因為可以拿利是。



利是是大人給小孩的一種祝福，但原來包紅包也有着其禁忌。很多人不知道，包錯利是不但會破財，也會讓對方覺得不吉利。到底封利是有什麼禁忌呢？趕快來參考一下吧！

農曆新年傳統上10大包紅包禁忌，小心包錯得罪身邊人！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

農曆新年10大包利是傳統禁忌（pexels@RDNE Stock project；01製圖）

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1. 利是袋與鈔票要新的

新的一年新的開始，包紅包也應該要用新的紅封包與新的鈔票，這寓意着煥然一新。如果用用過的紅包包給其他人，這形同利是的好運被拿走，因此過期的紅包應避免使用。

2. 直式與橫式利是封的寓意

很多人不知道直式的紅包與橫式的紅包有着不同的寓意。如果想要祝福對方的事業順利，那麼就應該選擇直式紅封包，因為直式紅封包屬於正財。如果想要祝福對方能在投資賺錢或中獎，那麼可以用橫式紅封包，因為橫式紅封包寓意偏財運。

3. 雙手接利是

在接受長輩的利是時，晚輩應該要雙手接利是。這樣的方式接紅包除了顯得尊敬有禮之外，還可以防止紅包掉落，因為紅包掉落也表示會漏財。

4. 利是金額要雙數

所謂好事成雙，加上我們華人傳統認為單數代表着孤單，而且只有在辦喪事的時候才會包單數，所以紅包應該包雙數。此外，不同的數字也有不同的寓意。

「2」代表着福祿雙喜；「6」則表示六六大順；「8」的諧音是發，所以也象徵着發財。紅包的數額也忌諱4這個數目，因為其諧音與「死」接近，華人普遍認為不吉利。當然，千萬也不要送對方空的紅封包，這是詛咒對方空空如也，可說是非常不吉利。

5. 利是封不要封口

新年的紅包除了是祝福之外，也象徵着這一年順心如意，如果將紅包「封口」會讓財氣難以流通，或者財氣被封鎖。反之，在婚禮上的紅包或葬禮的帛金就可以封口，這表示只會給對方一次的意思。

6. 利是錢不要對摺

如果可以的話，不應該讓紅包錢對摺起來，這表示着這一年的財運、好運也被對摺，就連財運也會變得不順暢。

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7. 包給長輩的利是數額

長輩給晚輩的紅包是壓歲錢，晚輩給長輩的紅包則是添歲錢，祝福長輩可以長命百歲，所以紅包裏的數額要一年比一年多，這寓意着長輩得到的祝福越來越多。萬一經濟狀況不允許添加數額，可以放入與去年相同的數額，但不建議減少。這是因為每一年增加，不但是自己處於順境之中，也有替長輩增添福壽的意思。

8. 包給晚輩的利是數額

紅包相等於祝福，如果包給晚輩的紅包數額個別不同，這樣會讓手足認為長輩偏心，然後傷了之間的和氣。因此，長輩們包給晚輩的數額應該要一致。此外，與晚輩的關係再好也不能包得比長輩多。這樣可以避免晚輩出風頭，也可以照顧長輩的面子。

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9. 接收利是的禮儀

要教導小孩在收到紅包後，不要急着打開紅包看裏面的金額，這是非常失禮的行為。另外需要注意的一點是，接紅包的時候應以雙手接過並獻上祝賀詞，這樣表示尊重，而且單手接東西是沒有禮貌的行為。

10. 利是錢不可立刻花掉

在除夕拿到紅包後，我們可以將紅包壓在枕頭下「壓歲」，過了初五之後才將紅包錢存到銀行戶口，這樣就會成為我們的「發財金」。往後的日子，只要我們努力工作，就能小錢賺大錢。如果一拿到紅包就馬上拿來用，會讓我們這一年都有漏財的現象。

我們都希望得到紅包的祝福，不要過於在意紅包裏的數額，因為禮輕情意重，應該要感謝對方所給的祝福，也祝福對方這一年要過得好、過得順心。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】