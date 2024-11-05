銀包財運玄學？想儲錢聚財要有「這3特點」　錢包「這2色」易漏財

選對銀包不只可以開運還可以守財！



買錢包不只是好看而已，了解選擇銀包的基本原則。皮包的顏色和款式會影響你的財運。根據玄學專家們的說法，錢包顏色與材質對財運有著密切的關聯。本篇要跟大家分享一些關於選擇錢包的玄學小知識。不僅提升整體造型，更重要的是，還有助於存錢和開運哦！

銀包財運亨通聚財術，3原則挑選開運錢包，「這2顏色」會漏財切記避開！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

揭秘銀包開運玄學法則與禁忌（小紅書@花瓶小王子（日版）；01製圖）

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開運銀包：優先選擇棕色系銀包

如果你希望能夠開運存錢，那麼棕色系的錢包絕對是不二之選。特別是LV和FENDI的老花款，更是被玄學專家們強力推薦。這兩款包包不僅設計經典，還能帶來穩定的財運。棕色象徵著大地的能量，能夠為你帶來穩定和持久的財運。而老花款的設計則代表著長久的繁榮，選擇這些經典品牌的老花款，能讓你的財運滾滾來。

推薦款式：

Louis Vuitton Sarah錢包，$5,950



FENDI長款皮夾配飾鏈，$8,800



開運銀包：黑色是第二順位

除了剛剛介紹的老花款，玄學專家表示基本耐髒的黑色錢包是第二選擇！那為什麼黑色錢包也能開運添財呢？黑色在玄學中代表著穩重和保護，它能夠幫助你穩定財運，避免金錢流失。黑色錢包不僅耐髒耐用，還能給人一種穩健、專業的感覺，讓你在處理財務問題時更加得心應手。所以，如果你不喜歡老花款錢包，選擇一款經典的黑色錢包也是不錯的選擇哦！

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開運銀包：長夾優於短夾

我們還要注意銀包的長短。根據玄學的說法，長夾比短夾更能聚財，卡夾更優於短夾。這是因為長夾能夠讓紙鈔平整地放置，避免錢財被折損，象徵著財運的順暢和整齊。而短夾則容易讓錢財被折皺，代表著財運不穩定。

因此，選擇一款優質的長夾錢包，不僅能讓你看起來更加時尚，也能幫助你更好地聚財。如果平常以使用行動支付為主的人，則可以選擇卡夾。

漏財銀包：避免紅色系、藍色系

相反地，紅色和藍色的錢包則被認為是漏財的顏色。紅色代表著火，容易讓錢財像火一樣迅速消失；而藍色則象徵著水，錢財就像流水一樣難以留住。如果要嚴格執行，藍色紅色的拼接外觀、內裏都要避免，所以為了謹慎管理錢財，這兩種顏色的錢包還是儘量避免為佳。

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