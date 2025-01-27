2025蛇年｜年廿八大掃除接財運招桃花方法　新年招財風水佈局必學

2025年蛇年將至，想要家中除舊佈新、迎接吉祥氣場？



一場符合習俗的大掃除至關重要！選對掃除的時間和方位，不僅能趕走過去的霉運，還能吸引新年的財氣與好事降臨。以下是本網專為蛇年準備的掃除指南，幫你輕鬆掌握最佳掃除方法，開啟一整年的好運氣！

2025蛇年年廿八大掃除最佳掃除法教學，掌握風水佈局玄機，迎接旺財吉祥年！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

年廿八大掃除接財運招桃花方法（pexels@Angela Roma；01製圖）

+ 22

最佳掃除方位與佈局秘訣

1. 西南方：流年大財位

象徵：這是2025旺財與投資成功的方位。2025年西南方飛入左輔星，左輔星有「鴻運星」與「財帛星」之稱，是這一年家中財富能量的核心。

佈局建議：

擺放招財貓或金蟾蜍，象徵穩定的工作財與豐厚的收入。



擺放聚寶盆，並在盆內加入黃水晶碎石與五色石（綠、紅、白、黃、黑），形成財氣循環，催旺富貴吉運。



掃除時，清理雜物並保持該區域乾淨整潔，有助於聚財生旺。



2. 東方：旺家運招喜氣

象徵：這是2025喜慶、人緣與家庭和睦的方位。2025年東方飛入右弼星，是提升人際運和促進好事降臨的重要區域。

佈局建議：

擺放粉色水晶，能增強桃花運和個人魅力，有助於促進婚嫁、生育與貴人助力。



確保該區域明亮整潔，讓喜氣和貴人氣場自由流動，提升家庭和諧與事業運。



3. 東南方：旺升職招桃花

象徵：這是2025助升官加薪與職場人際的方位。2025年東南方飛入貪狼星，是提升職場表現與吸引貴人助力的重要位置。

佈局建議：

擺放金貔貅或金蟾蜍，能穩固財運並帶來事業好兆頭。



搭配紫水晶和粉水晶，讓人際關係更圓融，事業更順利。



避免該區域堆放過多雜物，清理後擺放吉祥物以助好運。



除厄接好運的掃除技巧

1. 由內而外，從上到下

掃除應從屋內開始，逐步往外進行，象徵將負能量趕出門外。同時清掃時從上往下進行，避免重複打掃浪費力氣。

2. 角落除塵：用乾淨布或掃帚

房間的四個角落容易堆積舊能量，使用新的掃帚或抹布清理，象徵徹底清除晦氣。

同場加映：蛇年2025｜拜年穿搭亦能盡顯時尚感 4套「紅色造型」靈感推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

3. 門窗擦亮，光明入家

門窗是家庭的進出口，擦拭乾淨能讓陽光與正能量更容易進入，驅散陰霾，迎接新年好運。

4. 焚香淨化，全家平安

掃除結束後，可焚燒沉香或檀香，幫助穩定氣場，提升整個家的和諧氛圍。

用掃除開啟蛇年的好運氣

掌握習俗與方位秘訣，大掃除不再只是清理，還是為家庭注入新能量的重要儀式。趕緊空出時間來大掃除吧！按照本網的方法，讓2025蛇年從家裡每個角落開始好運滿滿！

同場加映：2025蛇年｜10款紅色開運珠寶頸鏈推薦 Cartier本命年戴過年啱晒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

+ 11

延伸閱讀：

【紫微】算一生財富，預測你的聚財時機！

此命一生運！解讀你命盤裡的玄機

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】