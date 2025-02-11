過大禮｜過大禮回禮禮金是多少？新人不需出席？大妗拆解常見迷思

【過大禮/過大禮教學】過大禮（納徵）是三書六禮其中一環，代表一對新人婚約正式定立，儀式一般於婚禮前一至兩個月舉行。雖然隨著時代變遷、文化轉變，三書六禮儀式不斷被簡化，但過大禮的核心環節、禮品仍是全面保留。相信正開始籌備婚禮的你，除努力了解過大禮程序、禮品清單之外，亦對過大禮的習俗抱有不少疑問。《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐），和大家拆解過大禮常見迷思，重視中式婚嫁習俗的你必睇！



近年，新人們都傾向採用簡化版過大禮，到底簡化版過大禮程序有何儀式？又有甚麼要注意？禮品清單上，有何不能缺少呢？過大禮禁忌，你又知道嗎？即睇過大禮速讀筆記 >>>過大禮懶人包｜過大禮簡化版、傳統流程比較/禮品清單/禁忌/金句

除上述提及的過大禮基本資訊外，相信大家亦想了解更多過大禮小知識，《01女生》為大家整合最常見的過大禮迷思，準新人們不妨多多參考！

過大禮迷思1.｜過大禮是必須？

當一對新人籌備結婚 ，婚嫁禮儀第一個程序是舉行「過大禮」，為婚禮揭開序幕。男家擇定良辰吉日，邀請一眾親友和大妗姐，攜帶禮金和豐盛禮品送到女家提親，表示對迎娶的重視和誠意，也是流傳至今不可或缺的傳統環節。

(圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)

過大禮迷思2.｜可簡化或修改過大禮禮品？

為配合男女兩家的不同風俗和取向，現時過大禮禮品亦可略為修改，以下3種模式可供大家參考︰

模式一︰禮金、飾金、龍鳳餅、喜餅、椰子禮籃和各式傳統禮品 (詳見 過大禮懶人包｜過大禮簡化版、傳統流程比較/禮品清單/禁忌/金句) ；



模式二︰禮金、飾金、龍鳳餅、喜餅、椰子禮籃和各式傳統禮品利是 (例如︰海味利是、三牲酒禮利是、姨仔裙利是、舅仔鞋利是) ；



模式三︰禮金、果籃和包羅萬有利是兩封



過大禮迷思3.｜誰人送禮到女家？男家父母不在場亦可？

過大禮當日，一般由男家親友代為送禮到女家，親友當中最少其中一位是長輩，男女均可，如：叔父、嬸母、舅父、舅母等，其身份代表男家父母。過大禮時，一般不需男家父母出席，準外父及準外母可安座家中笑納大禮，準老爺及準奶奶亦可於家中，喜迎回禮入屋，但亦有例外是男家父母送禮到女家。

辦喜事向有好事成雙的習慣，所以送禮人數亦以雙數為佳，送禮人物版本如下:

一︰男家親友、大妗

二︰新郎、兄弟、大妗

三︰新郎、大妗

四︰親友、新郎、兄弟、大妗



過大禮迷思4.｜禮品必須有首飾？最基本要送甚麼？

四寶首飾是基本禮品，四寶首飾又稱「四飾金」或「四點金」，即「龍鳯鈪、項鏈、指環和耳環」。在四寶中，女家受三寶回一寶給男家，待新娘入門敬茶時奶奶替她戴上，最多人取龍鳯鈪作回禮，因成雙成對好兆頭。

(圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)

過大禮迷思5.｜為甚麼會有椰子、蓮藕等農產禮品 ？

中國是以農立國，早期婚禮文化亦源自農業時代，當時禮品以農產品為主。時至今天，過大禮仍保留不少舊日原始風貌，當中椰子和蓮藕是世代相傳重點禮品。

兩對椰子稱為「生命樹」或「福樹」，取諧音「爺」、「子」的好兆頭，寓意子孫世代綿延。女家回禮禮品必有一對蓮藕，意指「佳偶天成」，取「節節相連，路路相通」之意。

過大禮迷思6.｜回禮禮金是多少？

傳統上，過大禮時男家向女家所送贈之禮品稱為「下聘」，男家送禮金是感謝女家父母對未來媳婦的養育之恩，不惜賜愛玉成佳偶。因此，男家提親下聘時，亦會送贈一封禮金大利是表示敬意。

女家接受聘禮後，會將一半下聘禮品回贈給男家稱為「答聘」，以表示接受男家提親，願兩家共結秦晉之好。另外，亦會從禮金中取出一成至五成作回禮，表示感謝未來姻親對新女婿的悉心培育和供書教學。所以，回禮金舊稱為姑爺書金，是女家對新女婿的尊稱。

過大禮迷思7.｜收回禮後，男家需向親友派利是和煎堆？

上世紀盛行一種說法就是，男家收到回禮後，需向全部男家親友派煎堆和利是。當圍村氏族的本地人士喜事臨門，男家需先做過大禮送喜餅給女家，女家回「大茶」給男家，即整套煎堆、大發糕、紅包和鬆糕。

(圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)

完成過大禮環節，男女兩家分別會把喜餅和大茶祭祀祖先，女家會向一眾親友派嫁女餅，男家會在自己的村落逐家逐戶派煎堆，俗稱「門頭煎堆」。女家預備的煎堆數量會以男家親友和拜祭祖先作依據，數量未必要與餅咭對等。

現今男家若沒特別要求，煎堆、紅包和大發數量，一般用喜數數目即可，如：大發一個或兩個共四斤裝，其他每款八個。亦由過往派給全部親友，簡化至只派給長輩。

過大禮迷思8.｜甚麼是奶奶裙利是、老爺褲利是、叔仔褲利是？

解放前舊廣州時期的大户人家，男家送大禮到女家，除一般禮品外，還會送給女家各人一份禮物，如老爺褲，奶奶裙、舅仔鞋等，女家會以相對或接近的禮品作回禮，後來轉以利是取代。時至今天，這風俗早已被簡化省略。

過大禮迷思9.｜新人需避席？新郎能否一同前往女家？

相信不少人都聽聞，過大禮時新郎只可負責送禮品，亦只能在女家樓下或門口等待，不可上女家。其實新郎能否一同前往女家出席「過大禮」，在香港各有支持者。

在七八十年代的香港，曾盛行新郎新娘不出席過大禮的文化，避免相冲。加上上世紀家族人口多，如過大禮吉日非在假日舉行，男家會請家中親友送禮到女家，而一對新人可如常上班不需參與儀式。上一代的習慣沿襲至今，所以仍有家庭按照傳統，過大禮時安排準新人避席。

隨著社會發展、中西文化交融，加上移民潮令人口減少，現今家庭對於相沖禁忌的意識減弱，同時追求便捷，在九十年代後期便出現新人出席過大禮的版本。在大禮入屋前，新娘會先入房迴避，大禮入屋後新娘才出房，以化解相沖禁忌的疑慮。同時，亦可解決新人常面對的問題，如找不到代表、男家代表與女家不熟悉、氣氛尷尬等。

(圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)

過大禮迷思10.｜弟妹「扒頭」結婚，需派利是給未婚兄姐？

自古講求長幼有序，新人結婚後，新郎會稱呼新娘的兄弟姊妹為大舅、大姨、舅仔和姨仔。如果新人比姐姐先結婚，過大禮時男方要送「大姨裙」或「大姨裙利是」給未婚姐姐，祝願大吉大利，百無禁忌。如哥哥未婚，則要送「大舅裙」或「大舅裙利是」。如弟妹未婚，則送「舅仔鞋」及「姨仔裙」或「舅仔鞋利是」及「姨仔裙利是」，若已婚可省略。

過大禮迷思11.｜回禮餅開始發霉，如何處理 ？

處理禮品的大原則是先和親友們分吃分享，意思是「分喜分食」。因此，派帖時要同派糕餅煎堆，和親友分享喜悦。餘下的食品包點，讓其自然發霉，取「大發」的好意頭，之後可用紅膠袋包起棄掉。

(資料圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)