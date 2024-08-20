中式嫁娶｜潮州人過大禮及結婚習俗一覽！食七樣菜、新媳婦開廚

【中式婚禮/潮汕婚嫁/大妗姐】各個地區都有其文化及婚嫁習俗，而香港常見婚慶風俗分類為四大民系，分別是本地民系（圍頭人/圍村）、客家民系（圍村人）、蜑家民系（水上人：鶴佬、福佬、粵佬）以及潮閩民系（潮州和福建）。這次，《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐），和大家細說潮州民系(潮汕民系)—潮州人傳統婚嫁儀式，當中更會分享潮州人傳統婚嫁用品、風俗特色等。



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潮州人善於從商 敢於拚搏

自1940年代到1950年代，大量潮州、海陸豐族群移民至香港，組成香港的潮汕民系。他們以潮州話為母語，早期聚居於九龍城、銅鑼灣、上環、西營盤、深水埗及尖沙咀等地。

潮州人到港初期多從事經商，能力所及的都會創業。當時，香港米業大部分由潮州人經營，部分學歷較低和資本不足的人，都會從事搬運工作。他們性格刻苦耐勞，講求社會倫理及鄉里團結的精神。

重視尊天敬祖、祭祀傳統

每年農曆七月，潮州人都會舉辦盂蘭勝會，祭祀祖先和陰曹無祀孤魂，至今已有過百年歷史。盂蘭勝會地點遍佈港九新界約六十多處，足證潮汕團結精神。在祭祀完畢後，潮州人都會把祭品如潮州糖塔、潮州糖、潮州餅和稞品等派發給鄉里，祈求神明保佑自家平安吉祥，年年順景國泰民安。

潮州人過大禮習俗：四寶金、十二版帖

過大禮時，男家送上金器首飾 (圖片由受訪者提供)

過大禮時，男家除送上禮金、首飾、海味、椰子等禮品外，還會送上潮州餅和潮州糖。首飾方面，潮州人會較著重送四寶金(四飾金)給新娘，當中包括龍鳳鐲、金頸鏈、金耳環和金指環。

另外，男家要送一張手寫的「十二版帖」給親家，邀請親家參與婚宴。女家回禮禮品除有蓮藕、大茶、石榴和添丁薑外，亦要回一大串連帶蕉蕾的香蕉給男家，取其百子招財的好意頭。而禮節前和後都要將禮品拜祭祖先，和分派禮品給親友分喜分食。

過大禮禮品 (圖片由受訪者提供)

潮州人婚嫁習俗：送嫁飯食「七樣菜」、十二花水

結婚當日早上，女家家人會和新娘同桌吃一頓送嫁飯。潮州餸菜中必有一道菜式名叫「七樣菜」，即用七種蔬菜炒成一道素菜，包括有 : 蘿蔔、芹菜、葱、蒜、生菜、春菜及韭菜。每樣菜都有吉祥好意頭，代表勤力、聰明、會計算、富足、有緣、長久。

新娘出門時，頭上插上金如意髮簪。開紅傘時，沿途會灑「十二花水」。當花車出發時，女家會往車尾潑水，祝福新娘春夏秋冬四季幸福。

添丁對燈 (圖片由受訪者提供)

結婚前，家族會選好一個良辰吉日在新房進行安床儀式。先在新床舖上龍鳳被，再撒上喜果，最重要是在床頭放上一對添丁對燈。新娘入門到男家時，要入新房「坐床」，即坐在床上吃湯圓和雞蛋，寓意甜蜜圓滿多子。

新人吃湯圓和雞蛋，寓意甜蜜圓滿多子 (圖片由受訪者提供)

潮州人重視祭祀傳統，拜天公、拜祖先和敬禮諸神諸佛必不可少。完成祭祀儀式之後，新人就會敬茶給親友。

敬茶禮後，婆婆會帶領新媳婦入廚房開廚，並親自教導新媳婦切韭菜、下油、下鑊煮韭菜。在潮州人婚嫁傳統中，韭菜有生生不息、長長久久之意，正代表潮州人的打拼進取，堅毅不屈精神。對於潮州人而言，新媳婦開廚是一個廚房移交禮，由婆婆親自教導新娘承傳家中主婦職責。