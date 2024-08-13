普美減肥瘦身｜「淚之女王」的秘書生日了！普美在韓劇《淚之女王》中，飾演女主角洪海仁的秘書，憑精靈活潑的個性，獲得不少觀眾喜愛。現年31歲的普美，除了是位演員，還是女團出身，由清純少女組合Apink開始，至今投身演藝圈逾13年，並憑率真和開朗個性，成為團中靈魂人物之一。她在初出道時，有著可愛的嬰兒肥，其後努力減肥，試過在一周內減2.4kg，相當有恆心。



普美在韓劇《淚之女王》中，飾演女主角洪海仁的秘書，憑精靈活潑的個性，獲得不少觀眾喜愛。(@__yoonbomi__ )

韓國女團Apink出道多年，一直以清純和率真形象，獲得不少粉絲支持。成員普美在初出道時，予人微胖的感覺，但後來為保持形象，努力積極減肥修身，最終搣甩包包面。早年她曾公開自己的減肥法，非常簡易，而且能融入日常生活當中，欲減肥的人不妨試試！

普美以往都予人微胖的感覺，但後來積極減肥修身，最終搣甩包包面。(@__yoonbomi__ )

普美是清純少女組合Apink的成員。(Getty Images)

普美初出道時略帶可愛的嬰兒肥。(Getty Images)

普美減肥瘦身法1. 雞胸肉減8kg

普美曾在節目說，每天三餐都會吃雞胸肉，體重因而大減8公斤！韓國人離不開雞肉，除了白肉比紅肉健康外，雞肉的價錢也較為便宜。雞胸肉常見於女星的減肥餐單內，不僅營養價高，含豐富的蛋白質，若以白烚方式煮食，調味愈少，愈能減低對身體造成負擔。

雞胸肉卡路里亦較其他肉類少，每100克去皮的雞胸肉，僅得105卡路里，因此是個低卡及營養均衡的食物，也適合一些愛吃肉的減肥女生。

普美減肥瘦身法｜雞胸肉減8kg (@__yoonbomi__ )

普美減肥瘦身法2. 蔬果汁一星期減2.4kg

不少香港女生習慣每天早上喝杯鮮榨果汁便上班，普美亦不例外，表示會用一周時間，以蔬菜及水果果汁取代早午餐。當時她的體重由52.2公斤減至49.8公斤，並其後吃雞蛋、番薯等天然食材，配合適量運動維持身形。

若提到蔬菜汁，你或會想起苦澀的五青汁，令你有所卻步，不過普美則把蔬菜和水果混合，因此喝起來會有微微甜味，不會令人抗拒。她公開的早餐食材有雪梨、紅菜頭、番茄和紅蘿蔔；午餐則是香蕉、可可、奇亞籽、有機膳食纖維、無添加豆奶及椰子汁，健康同時亦有飽腹感，不會很快便感肚餓。

普美減肥瘦身法｜蔬果汁一星期減2.4kg (@__yoonbomi__ )

普美減肥瘦身法3. 日喝2公升水免水腫

水分積聚體內，容易形成水腫，然而，水腫的元兇並不是因為喝太多水，反而飲水不足，排不走廢物才會引起水腫。因此每日喝足夠分量的水，其實可以促進新陳代謝，有助毒素排出體外，亦令肌膚更加水嫩。

普美堅持每天都喝2公升水，雖然沒有說自己減了多少磅，但相信都有一定效用。她亦不會對自己太嚴苛，偶爾會喝半杯朱古力味蛋白質飲品，也會將烘烤過的可可豆當零食，使自己減肥時不感壓力，更能持之以恆。

普美減肥瘦身法｜日喝2公升水免水腫 (@__yoonbomi__ )

普美減肥瘦身法4. 戒食麵粉類食物

此外，普美亦曾在YouTube頻道《뽐뽐뽐》上，挑戰7日保養法，當中包括戒食麵粉類食物，如麵包、義大利粉、披薩和蛋糕等，並轉以健康的五穀飯替代。這樣不僅可以降低卡路里的攝取量，而且有效養顏護膚，一舉兩得。