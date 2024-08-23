日本萬人票選10大最有效減肥方法　實用瘦身法整理　從此少走彎路

哪種減肥方法最有效？



日媒Rankingoo最近就邀請了1.2萬10-60歲日本民眾做調查，評選出10種最有效的瘦身排行榜TOP 10，第一名竟然超輕鬆，沒有運動底子也能做到！

10大高效瘦身策略排行，揭秘日本民眾最愛的減肥方式，跟著做輕鬆甩掉惱人脂肪！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本票選10大最有效減肥法排行（pexels@SHVETS production；01製圖）

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TOP 10 一日一餐

很多藝人明星都在執行的一天只吃一餐，小S、韋汝都是採用這方式，根據日本民眾調查，有人靠這招瘦了5公斤，但也有人反映，這樣做容易造成便秘。

TOP 9 改變飲食順序

注重飲食順序，用餐時先吃蔬菜，再吃蛋白質如肉類、豆腐、雞蛋，最後吃澱粉米飯、麵或麵包，瘦身有成的翊萱最近也大推這方式，日本民眾反映這樣的方式非常容易執行，也能長期堅持下去。

TOP 8 腹式呼吸法

腹式呼吸主要是運用到較深層的肌肉，透過腹部的力量來呼吸吐氣，這種呼吸法可以增加腹部肌肉的鍛鍊，提升血液含氧量達到良好代謝，不少人認為，這方法可以消除內臟脂肪，跟瑜珈一起練習效果更好，還能改善便秘。

TOP 7 慢跑

有氧運動能有效燃燒脂肪、打造易瘦體質，日本民眾認為雖然慢跑比較累，但消耗的熱量也多，而且在外跑步感覺心情、精神都會變更好！日本女星田中千繪就是慢跑熱愛者，每天都要跑40分鐘，40+歲身材狀態都維持得非常好。

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TOP 6 斷食法

一週選個1-2天進行斷食，或著是168間歇斷食，日本民眾認為斷食法雖然辛苦，但是非常有效，能在短時間看到身體明顯變化，斷食期間只能喝水、咖啡、無糖茶，許多明星都執行過，關穎也大推~認為斷食是重啟身體代謝的方法之一。

TOP 5 不吃零食、不喝甜飲

除了正餐之外，不吃任何零食點心、也不吃其他東西，不少人認為這個方法非常有效，飲料也是同理，將果汁、手搖飲換成無糖的茶或咖啡，也有一樣的效果，如果嘴饞非常想吃，就去刷牙，會有抑制食欲的效果。

TOP 4 戒精緻澱粉

不吃主食如米飯、麵、麵包等精緻澱粉，是許多人減肥第一直覺就會進行的作法，雖然短時間就能看見體重下降，但日本民眾也反映，長期執行就會出現身體不適的狀況，碳水化合物攝取不足，會對健康造成一定程度的影響。

TOP 3 鍛鍊肌肉

除了跑步、游泳、有氧運動之外，鍛鍊肌肉如重訓、肌力訓練也是最佳的瘦身方法之一，特別是下半身的大肌肉比上半身多，所以推薦弓箭步、跪姿抬臀、深蹲方式鍛鍊下半身。

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TOP 2 減糖

不少日本民眾反映，自己在減糖半年後，體重下降了5公斤，減少攝取糖分，搭配適量的油脂、蔬菜、蛋白質，就能提升飽腹感，減糖還有個好處是能避免加速身體衰老的糖化反應，對體態、肌膚保養上都大有幫助。

TOP 1 健走

健走、散步，是日本民眾最推崇的減肥方法第一名！因為最簡單、最好執行！有民眾就透過健走瘦了8公斤！現年74歲的謙田醫師也推薦每天健走8000步，他也分享自己獨特的健走法，大步快走搭配慢走，分3組進行15分鐘即可。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】