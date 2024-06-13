韓妞7私房減肥秘訣：甩25公斤脂肪　擊破假性飢餓　XL減至M曬纖腰

想要看起來更瘦一點？想塞進小一號的衣服裡？減肥路太辛苦，許多人跌跌撞撞，在復胖輪迴中放棄，在韓國SNS上就有一位傳奇女子不只瘦身成功，還「瘦到宛如重生」引起大眾關注，她也大方在個人IG分享真實經驗、私房秘招，超驚人（激勵）的對比圖全網瘋傳ing！



曾「爆肥到巔峰87KG」 3年後變身金髮辣妹

牛奶白皙肌膚、身材高挑、四肢修長勻稱、笑起來超甜的單眼皮笑眼…身高170CM的韓妞「YANGA（양가）」，在IG上擁有超過11萬粉絲，完全看不出3年前的她，還是一個需要穿XL尺寸的肉肉女……

為了瘦拼全力的她，從2019年7月巔峰體重87KG開始運動、飲食管理雙管齊下，還毅力滿滿的表示：「重量訓練、有氧不用選，都要做啊！」甚至在每個月的不舒服「月經期」也不容許自己懈怠，會堅持轉而專攻上半身的訓練、外加有氧運動度過，2020年已經消風到70KG中段，2021年5月直線掉到62KG，至今鏟掉超過25KG，也成功變成「M號女孩」，前後對比判若兩人！

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爆紅韓妞7大減肥秘招（IG@walking_yang；01製圖）

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持續朝心中理想目標前進中的她，比起做幾組運動、禁吃哪些食物，她選擇公開在「日常生活中容易忽略的7大瘦身秘訣」，透露：「對我來說很平常，但對別人來說搞不好是意想不到的妙招」，以下姐妹們可以好好參考喔～

日常生活中容易忽略的7大瘦身秘訣

1. 吃飽就停止進食

聽起來很「當然」的道理，很多人卻做不到！YANGA透露：「多人會潛意識想著以後吃不到了就會爆量飲食，我曾經這樣，一口氣吃太多胃很不舒服，甚至還買了消化藥」，所以建議吃飯時想著：「反正下次還能吃到」，有飽足感就放下筷子、停止進食。

2. 只拿要吃的量

「拿出食物時，只拿準備吃的量」，YANGA舉例自己會想把桌上、盤子裡的食物清光，就算飽了也會吃到一點不剩，導致攝取過多卡路里、肚子飽到爆炸，雖然一點、一點取出食物也有「最終吃光光的時候」，但多一點的「麻煩」，對於阻止爆食還是很有幫助的。

3. 剩菜請冰冰箱

很多人的變胖習慣是盤子裡剩菜都要「裝進胃裡」（接續上一點），YANGA表示：「像我沙律吃剩的話就會馬上冰進冰箱、下一餐再拿出來吃」，奉勸大家不要覺得剩下一點點的食物「很可惜」，狠下心來丟進冰箱或是垃圾桶就對了！

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4. 肚子餓先喝一杯水

你是不是常常有「吃完飯沒多久就餓了」的感覺？甚至上一餐還吃很飽…其實這有可能是假性飢餓，建議突然想吃東西時，先喝「一杯水等待30分鐘」，如果確定真的很餓，可以先吃蛋白營養棒墊墊胃。

5. 節制喝酒

YANGA表示：「酒精是減肥最大的敵人！但完全不喝酒是不可能的！」為了能不影響減肥的喝酒，建議規劃一天開喝，那天要好好做飲食管理之外（下酒菜的部分），喝的當下要「同時喝很多水」，隔天起床後就算疲憊也要堅持運動，重訓太難達成的話，也一定得完成有氧運動、通勤時多走路。

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6. 不要停止規律運動

每天再累也要養成運動的習慣，為了不讓吃下去的食物跟水份變成水腫，讓自己進快出汗是很好的方法，不過大家都有過「吃飽飯不想動」的時候吧？一但怠惰休息，隔天也會想持續拖延下去，最後時間無限拉長，所以在爆食後可以選擇「去散步」最少也要動起來～

7. 不要大量節食

因為體重直線上升，就大刀闊斧的「減少進食量」，逼逼～有過慘痛經驗的YANGA強烈建議不要這樣做！極端節食短時間內可能沒問題，之後就會大反彈、想吃能滿足口慾的食物，建議還是一步一步來比較好。（小編提醒：以上都是這位韓妞的個人方法，大家可以參考，但不一定適合每個人喔！）

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