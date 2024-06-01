減肥瘦身｜211餐盤飲食法是甚麼?營養師教正確進食次序更有效減重

【211餐盤/211餐盤飲食法/211減肥】在減肥的路上，或許大家都嘗試過「168間歇性斷食法」。但要16小時禁食，並在8小時內進食3餐，不少人都會感到痛苦，甚至最後暴飲暴食，令減肥大計執行失敗。台灣營養師高敏敏早前介紹211餐盤飲食法，食得健康之餘，亦有助令斷食法事半功倍，不用挨餓都可維持身材，大家不妨試試。



近年深受不少女生歡迎的211餐盤飲食法，主張以最簡單的飲食方法，達成健康瘦身。台灣營養師高敏敏日前更建議大家，可以嘗試把午餐及晚餐改成211餐盤，既可增加飽足感，延緩飢餓，亦可滿足營養所需及平穩血糖。

211餐盤飲食法｜減醣211餐盤是甚麼？

依照人體「均衡飲食」必備的營養量，藉由餐盤比例分成4等份，分別為2份菜、1份蛋白質及1份澱粉的限制來控制每餐的營養攝取量，減少不必要的熱量攝入。

211餐盤飲食法｜減醣211餐盤是甚麼？(freepik)

211餐盤飲食法｜211餐盤食物該如何擺放？

蔬菜類：2等份的比例，各式蔬菜、菇類藻類皆可；蛋白質：餐盤剩下的1等份，優先選擇植物性蛋白質；碳水化合物：餐盤剩下的1等份，非精緻>精緻澱粉。

211餐盤飲食法｜食物進食次序？

第1步：蛋白質（包含油脂）：增加飽足感、平穩血糖、幫助消化、分解油脂

第2步：蔬菜類：幫助身體淨化，加強飽足感

第3步：碳水化合物：膳食纖維、果寡糖，維持腸道順暢

211餐盤飲食法｜食物進食次序？(freepik)

211餐盤飲食法｜如果吃不飽怎麼辦？

大家可以在餐間吃水果，而份量是一拳頭或8分滿碗，優先選擇低GI的水果。亦可以進食乳製品，早晚各一杯，而乳糖不耐者可改酸奶、乳酪。另外，可選擇一小匙堅果種子，想更健康的話，選原味。

除此之外，如果大家有時候「覺得餓」，可能是口渴，所以營養師建議大家可多喝水幫助代謝，補充足夠水分。

(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)