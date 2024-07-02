減肥可以吃水果嗎？營養師拆解吃水果迷思：最佳進食時間、份量

【減肥/減肥方法】減肥可以吃水果嗎？對於不少女生而言，減肥要戒口的確難忍，特別是香甜可口的水果、甜點。坊間亦有不少「水果減肥法」，借助香蕉、蘋果等低熱量，高纖維的水果，不少網民都大讚可以輕鬆降體重以及降血壓。雖然「水果減肥法」相當盛行，但同時亦有不少減肥迷思，到底減肥期間應該如何攝取水果呢？



無論是正打算減肥的，還是在減肥的路上努力中，又或者準備結束減肥的女生，都可能對水果減肥有所誤解。想在減肥路上輕鬆戒口不踩雷的話，不妨參考營養師Ricky 的分享，好好了解水果減肥的秘訣！

破解水果迷思！

不少人對水果存在迷思，例如愈甜的水果愈容易肥胖、水果不能在晚上吃、減肥期間完全不能吃水果等等。Ricky 解釋指，其實甜度代表水果的成熟度，對於它的能量與澱粉量其實並沒有影響！除非你是一個需要嚴格控制血糖升幅的人士，不然基本上可以選擇任何水果。另外，進食時間亦不會增加或減少吸收，只是有機會影響血糖 ，令人振奮而影響睡眠質素。

越甜的水果不代表越高熱量！（YouTube@營養師Ricky's Time）

減肥期間可以吃水果嗎？

女生在減肥期間都會對於水果避之則吉，認為水果含有很多糖分，容易致肥。但其實水果含有豐富維生素、礦物質、纖維，能夠抗氧化，幫助身體促進循環以及吸收其他食物能量。

Ricky 指適量攝取水果才是最佳選擇，而且水果是一個十分好的零食或甜點替代品，只需要限制每日吸收50克內的糖分，約 2到3份水果即可。單一的水果減肥法或是過量吸收水果，果糖以及葡萄糖很容易令血液中的血糖升高，容易令胰島素分泌過盛，令脂肪肝與內臟脂肪容易積聚，引致體重上升，吃水果減肥沒變瘦反變胖！

減肥間應該什麼時候吃水果？ (freepik)

最佳食用水果的時間與份量？

既然減肥期間能夠攝取水果，到底應該如何吃才好呢？Ricky 分享指每個人需要水果的時段都有所不同，減肥女生可以按拳頭為一份的份量，每天只攝取1-2份，男生則為2-3份。若然擔心血糖升幅的話，吃水果時可以搭配蛋白質食物，例如堅果、肉類等，能夠減緩血糖升幅、幫助吸收營養。

另外，飯前亦可以選擇水份高、含糖量低的水果，例如梨、葡萄柚、蘋果等，能夠增加飽足感，控制飯量攝取。飯後亦可以選擇含有酵素的水果，例如木瓜、菠蘿、奇異果等，能夠幫助消化以及減少脂肪囤積。運動前後則可以選擇含有易於消化、含有碳水化合物的水果，例如香蕉、牛油果等，能夠幫助維持飽足感、控制食慾。