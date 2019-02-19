【素食版超級市場】打邊爐入手素丸、醬料集中地　肉食者都愛﹗

筆者相信，不只女生，每個人也喜歡在工作枱或櫃中放一些零食，有時突然嘴饞或加班，也不怕肚子餓。成了素食者之後，除了從網上文章學到怎樣熟讀營養標籤和成分外，也成為了朋友間和讀者們的「素食通」。每每朋友們有想找素食餐廳、食品素材、每一次出素食食譜的時候，也會發信息問我。所以，這次就好好的寫一篇文章告訴大家，我喜歡在哪裡「素貨」吧。

港式素材集中地 素食版超級市場

素丸、素肉、即食意粉都在素食超市中應有盡有。（IG_batata_greens）

這間素食超市是我一個經常入貨的地方。他們全部也是純素或蛋奶素的材料，讓素食朋友行得開心又放心。要歸類的話，我會說這一間是「中式/港式」食材的集中地。舉個例子，香港人最愛「打邊爐」，要在家準備吃素食火鍋，在他們家基本上可以找到全部「替代品」——港人至愛的素丸（牛丸、山葵芝士丸、墨魚丸）、素魚豆腐、蒟蒻麵、百頁豆腐、不同口味素水餃、素豆瓣醬、素沙茶醬等等，應有盡有。

而港式的點心類，他們也有急涷的素叉燒飽、素燒賣、素春卷等等。節日時，例如端午節會有素糉、農歷新年時有素年糕，讓素食者也可以享用到節日美食。喜歡下廚的朋友，可以選擇冷藏素食，例如素肉類；而我則愛買他們的香料醬料。素食咖喱包加上切一些新鮮蔬果烹調，簡單又好吃。而懶煮食的朋友，也可以選擇他們的即食餐，雜菌意大利燴飯或素菜千層麵等；而素菜千層麵當中的白汁更是以腰果做成，純素又不含五辛！

有空時，我喜歡到他們在旺角花墟旁的店閒逛，看看有什麼新貨可以試試；更多時候，要大舉「掃貨」購入，我會使用他們的網上下單服務，除了直送到家，會員更有優惠。



Batata Greens 甘薯葉

地址：九龍太子洗衣街241-243號地下A舖

西式新興超級食物 網購有機營養補給品

推薦網購有機營養補給品，方便而且價錢相宜。（IG_charlotteinwhite）

成為素食者後，我經常會為發現一些「新食物」而感到驚喜——這些以往沒有吃過，而充滿豐富營養的植物性食物。例如充滿蛋白質和好脂肪杏仁醬Almond Burrer、豐富奧米加－3脂肪酸Omega-3的奇亞籽Chia Seends、幫助排毒的小麥草粉Wheat Grass Powder、抗氧化的巴西莓粉Acai Powder等等。

+ 3 + 2

這些新興的Superfood超級食物，大多可以在大型國際化超市（如CitySuper）或健康食品店（如Green Common）找到，方便快捷。剛剛開始食素時，我也超喜歡在iHerb網購，除了提供大量不同品牌選擇，種類也很豐富，上至營養補給品、維他命、零食；下至美容及家居用品也有售。而訂單滿$40美金就可免運費，價位也很相宜，非常適合每隔幾個月入貨一次。（有一次我更推介在挪威的朋友買，因為挪威的在地稅務高，網購可省接近一倍！）

而這家在香港的網店The Store Hong Kong，則提供即日送貨，適合急起上來又不想等幾天材送價的朋友可以立即網購。他們家的品牌和貨品，雖然選擇未必多，卻都是經過挑選的天然和優質的品牌；他們的價位（與街上商店相比）的也比較平宜，應該是香港中最相宜的！

iHerb

https://hk.iherb.com/

The Store Hong Kong

https://www.thestore.com.hk/

其實現在香港當純素食者，選擇已經非常充足，希望日後大家也可以作更健康，更環保的選擇吧！

*有興趣開始自己做素食的朋友，可以到我的website參考一下，大多是15分鐘以下的食譜，簡單又健康。

關於作者： 攝影師、博客、《素系風格》作者 IG/FB/Youtube: @charlotteinwhite Blog: www.charlotteinwhite.com

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