【西貢素食遊】海鮮外的選擇：峇里風味甜點、裸買、質感咖啡店

在香港，有時候想放空一下，有幾個地方總是經常會到訪。幸運的是，香港不大，搭車不用一小時，立即可以到達西貢、石澳甚至離島等地。筆者總是跟西貢很有緣份，久別了幾年，發覺多了很多有風格的質感小店，這幾間也位於市中心，之間的步行距離不需十分鐘。今天，就讓我帶大家走一走這個香港後花園。

峇里海灘Hipster氣息 x 印尼菜

白鬚旗艦店主打充滿峇里特色的食物。(IG_@brianyu20047）

一間讓我驚喜滿分的風格食店。頭一回經過這家店，看到純白跟木材的配搭，還以為是新開的咖啡店。細看之下，才知道他們是賣峇里特色小食的餐廳。原本以為餐廳主打印尼牛丸粉、雞湯粉等等會缺少素食選擇；但原來也有峇里特色的Smoothie Bowl果昔碗，用新鮮生果（火龍果、菠蘿、牛油果等）打成冰凍果泥，面頭灑上椰子片、燕麥豐富配料，顏色繽紛之外，材料亦相當健康。

此外，他們的素菜春卷、炒椰菜也是即點即造，筆者特別喜歡放在椰菜面的炸蒜，惹味之餘，也讓口感豐富起來。看上去愈簡單的菜，愈需要心思做得好吃！這幾道可口小吃，和舒服開揚的環境，已經讓我很有衝動想再回去；希望很快他們也提供素食版本的主食吧！

白鬚旗艦店

地址 : 西貢灣景街9號地下

裸買 x 日常食品雜貨店

Live Zero實行裸買的購物方法，所有貨品也可以散買，只需自攜容器購買。（IG_livezero.hk）

假如，你還未知道什麼是裸買，你就需要知道這家店了。不單是自備環保袋，而是在每次購物時避免使用不必要的包裝，購買無包裝的貨品，減少浪費。這間食品雜貨店，所有糧酒雜貨、清潔護理用品也可以散買，沒有最低消費，只需自攜容器購買。最令筆者印象深刻的，是他們連「無蛋奶」純素雪糕、餃子也可以散買！



有時候，在周末這家店也會有不同的Pop up一日期間限定活動，例如賣純素蛋糕。想為環保盡一分力，從習慣新的購物方法開始。



Live Zero

地址 : 西貢德隆後街5號地下

黑膠唱片 x 精品咖啡店

Moni Stand店內放滿黑膠唱片，別有一番情調。（FB_monistandhk）

裸買後，千萬別要錯過這家咖啡店，在IG上早已非常有名氣，因為滿滿的黑膠唱片櫃、充滿個性的黑沙化和曬進店中的午後陽光。不單是拍照的熱點，他們的黑膠碟和咖啡豆才是重點。獨家代理的高質咖啡豆Ninety Plus，咖啡師會即時為你沖煮咖啡；假如是初入門的咖啡迷，也可以請咖啡師為你挑選合你口味的豆子。店中也設有咖啡產品架，售賣注水壺、奶壺、掛耳式咖啡包等等。偏愛espresso的我看見他們也有提供燕麥奶選擇——燕麥奶可是最好的牛奶替代品！沒有之一！叫一杯咖啡，拿一本書，好好享受短暫的休閒時刻。



Moni Stand

地址 : 西貢德隆後街5號一樓

假日時，西貢總是充滿著滿滿的人潮。這樣的小區，沒有高樓大廈，沒有半個急步的人；只有碼頭邊一隻隻賣海鮮的小船，一間間充滿人情味的小店，和坐在街頭咖啡店在優閒吃早餐的人。這樣的風景，讓無數生活在城市裹著的人都憧憬著。也終於明白為什麼有些朋友不喜歡住在城市裏，大慨就是愛上這種不方便吧。

關於作者： 攝影師、博客、《素系風格》作者 IG/FB/Youtube: @charlotteinwhite Blog: www.charlotteinwhite.com

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